Маск представил энергонезависимое здание за $8 000 Сегодня 04:28 — Технологии&Авто

Маск представил энергонезависимое здание за $8 000

Илон Маск представил энергонезависимый дом Tesla Tiny House, который можно будет приобрести почти за $8 000.

Об этом говорится в видео YouTube-канала TeslaCarWorld.

Что произошло

Илон Маск представил экспериментальный дом Tesla Tiny House, сочетающий компактность, мобильность и полную энергонезависимость. Производство уже запущено на заводе Tesla во Фримонте, штат Калифорния, где компания также производит модели Model S, 3, X и Y.

Дом производится из армированной стали и композитных материалов, что делает его устойчивым к ураганам, землетрясениям и сильным снегопадам. В конструкцию интегрированы солнечные панели Tesla и система Powerwall, которые снабжают жителей электроэнергией без потребности во внешних сетях.

Читайте также Почему Маск может покинуть Tesla

Несмотря на площадь всего 37 м², в Tiny House есть гостиная, кухня, спальня и ванная комната. Внутреннее пространство оформлено в минималистичном стиле с той же инженерной точностью, что и разработки SpaceX.

По словам Маска, серийное производство планируется начать в 2026 году. Его цель — создать «жилье без долгов и счетов», доступное каждому человеку.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.