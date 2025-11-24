Google представила новую модель ИИ для генерации изображений
Google представила обновленную модель для генерации и редактирования изображений — Nano Banana Pro.
Об этом сообщили в компании.
Возможности новой модели
Nano Banana Pro работает на базе Gemini 3 Pro. Она стала преемником модели Nano Banana, которую Google представила несколько месяцев назад.
Nano Banana Pro может создавать более точные и контекстные изображения благодаря усовершенствованному рассуждению и знаниям Gemini.
Новая модель может создавать инфографики, диаграммы, визуализации рецептов, а также показывать информацию в реальном времени — например погоду или спортивные результаты.
Обновленная Nano Banana Pro лучше воспроизводит текст прямо на изображениях. Модель поддерживает разные шрифты, стили и языки, а также может локализовать созданный текст. Как короткие слоганы, так и более длинные текстовые блоки.
Среди других возможностей — создание сложных композиций из нескольких изображений с сохранением единого стиля, а также студийный уровень творческого контроля.
Пользователь может изменять ракурс камеры, фокус, освещение сцены и применять цветокоррекцию. Модель поддерживает создание материалов в высоком разрешении, включая 2K и 4K.
Инструменты для проверки изображений
Отдельно Google представила SynthID, проверяющую изображение на ИИ.
Компания также использует видимые водяные знаки, чтобы обозначать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.
Поделиться новостью
Также по теме
RAV4 на минималках: Toyota показала новый доступный кроссовер (фото)
Google представила новую модель ИИ для генерации изображений
Porsche изменила свои планы относительно электромобилей — детали
ТОП-4 привычки водителей, которые существенно увеличивают расход топлива
Немецкая компания представила гуманоидного робота с «ловкими руками»
Blue Origin представила модернизированную ракету New Glenn для полетов на Луну