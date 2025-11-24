Google представила новую модель ИИ для генерации изображений Сегодня 05:17 — Технологии&Авто

Google представила обновленную модель для генерации и редактирования изображений — Nano Banana Pro.

Об этом сообщили в компании.

Возможности новой модели

Nano Banana Pro работает на базе Gemini 3 Pro. Она стала преемником модели Nano Banana, которую Google представила несколько месяцев назад.

Nano Banana Pro может создавать более точные и контекстные изображения благодаря усовершенствованному рассуждению и знаниям Gemini.

Новая модель может создавать инфографики, диаграммы, визуализации рецептов, а также показывать информацию в реальном времени — например погоду или спортивные результаты.

Обновленная Nano Banana Pro лучше воспроизводит текст прямо на изображениях. Модель поддерживает разные шрифты, стили и языки, а также может локализовать созданный текст. Как короткие слоганы, так и более длинные текстовые блоки.

Среди других возможностей — создание сложных композиций из нескольких изображений с сохранением единого стиля, а также студийный уровень творческого контроля.

Пользователь может изменять ракурс камеры, фокус, освещение сцены и применять цветокоррекцию. Модель поддерживает создание материалов в высоком разрешении, включая 2K и 4K.

Инструменты для проверки изображений

Отдельно Google представила SynthID, проверяющую изображение на ИИ.

Компания также использует видимые водяные знаки, чтобы обозначать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

