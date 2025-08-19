Когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС для Украины — Finance.ua

Когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС для Украины Сегодня 09:38

Когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС для Украины

До конца года Украина совместно с ЕС планирует завершить скрининг по всем кластерам и подготовить национальную программу имплементации законодательства ЕС.

Несколько кластеров уже готовы к открытию, сообщил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время презентации программы действий правительства.

На вопрос, можно ли ожидать, что до 2026 года переговоры по переговорным кластерам с ЕС будут открыты, Тарас Качка отметил:

«Сегодня у нас план… собственно, введения переговорного процесса держится. Мы до конца сентября завершим запланированные скрининговые сессии по пятому кластеру. Уже все подготовлено, все презентации, все репетиции проведены».

По его словам, в конце прошлой недели Украина направила Европейской комиссии проект переговорной позиции еще и по третьему кластеру.

«И также мы ожидаем, в принципе, в сентябре-октябре получить отчет Европейской комиссии и утвердить наши переговорные позиции. Поэтому такая механика подготовки, она продолжается. У нас полностью готовы несколько кластеров для открытия. И первый, и второй, и шестой. Первый является самым важным», — подчеркнул он.

Качка объяснил, что документация готова как со стороны Украины, так и со стороны Европейской комиссии. В то же время, окончательное открытие переговоров будет зависеть от голосования всех 27 государств-членов ЕС.

«Мы точно знаем, что мы можем получить, имеем поддержку сейчас активно работаем с 27 государствами-членами. И надеюсь, что, собственно, фаза переговоров глобальных о перемирии в Украине и вообще геополитическое построение мира она тоже повлияет на то, чтобы мы получили единодушие и открыли эти переговоры», — отметил чиновник.

На следующем этапе, как подчеркнул Качка, будет иной формат. Он будет связан не столько с переговорами, сколько с исполнением национальной программы принятия законодательства ЕС.

Правительство вместе с парламентом должно разработать его до конца года. Речь идет о комплексном плане законодательных изменений во всех областях государственного управления, который обеспечит согласованность с нормами ЕС и будет способствовать развитию Украины. Эта программа должна учитывать требования международных партнеров, чтобы все обязательства были понятны и прозрачны.

