Когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС для Украины

40
Когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС для Украины
Когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС для Украины
До конца года Украина совместно с ЕС планирует завершить скрининг по всем кластерам и подготовить национальную программу имплементации законодательства ЕС.
Несколько кластеров уже готовы к открытию, сообщил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время презентации программы действий правительства.
Читайте также
На вопрос, можно ли ожидать, что до 2026 года переговоры по переговорным кластерам с ЕС будут открыты, Тарас Качка отметил:
«Сегодня у нас план… собственно, введения переговорного процесса держится. Мы до конца сентября завершим запланированные скрининговые сессии по пятому кластеру. Уже все подготовлено, все презентации, все репетиции проведены».
По его словам, в конце прошлой недели Украина направила Европейской комиссии проект переговорной позиции еще и по третьему кластеру.
Читайте также
«И также мы ожидаем, в принципе, в сентябре-октябре получить отчет Европейской комиссии и утвердить наши переговорные позиции. Поэтому такая механика подготовки, она продолжается. У нас полностью готовы несколько кластеров для открытия. И первый, и второй, и шестой. Первый является самым важным», — подчеркнул он.
Качка объяснил, что документация готова как со стороны Украины, так и со стороны Европейской комиссии. В то же время, окончательное открытие переговоров будет зависеть от голосования всех 27 государств-членов ЕС.
«Мы точно знаем, что мы можем получить, имеем поддержку сейчас активно работаем с 27 государствами-членами. И надеюсь, что, собственно, фаза переговоров глобальных о перемирии в Украине и вообще геополитическое построение мира она тоже повлияет на то, чтобы мы получили единодушие и открыли эти переговоры», — отметил чиновник.
Читайте также
На следующем этапе, как подчеркнул Качка, будет иной формат. Он будет связан не столько с переговорами, сколько с исполнением национальной программы принятия законодательства ЕС.
Правительство вместе с парламентом должно разработать его до конца года. Речь идет о комплексном плане законодательных изменений во всех областях государственного управления, который обеспечит согласованность с нормами ЕС и будет способствовать развитию Украины. Эта программа должна учитывать требования международных партнеров, чтобы все обязательства были понятны и прозрачны.
По материалам:
УНН
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems