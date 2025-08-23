Infiniti представила новый спортивный кроссовер QX65 Monograph (фото) — Finance.ua

Infiniti представила новый спортивный кроссовер QX65 Monograph (фото)
Nissan завершает разработку современного преемника знаменитого купе-кроссовера Infiniti FX. Новая модель QX65 дебютировала в США и станет серийной в 2026 году. Предсерийный кроссовер Infiniti QX65 Monograph представили на Неделе авто в Монтерее.
Об автомобиле рассказали на сайте японского производителя.
Разработчики не скрывают, что новый Infiniti QX65 является наследником модели FX/QX70. Премиальный купе-кроссовер станет более доступной альтернативой BMW X6 и Mercedes GLE Coupe.
У него похожий силуэт с длинным капотом, аркообразной крышей и высокой оконной линией.
Широкая четырехугольная радиаторная решетка сочетается с тоненькими диодными фарами, а задняя часть — рельефная. Автомобиль оснастили 22-дюймовыми дисками.
Кроссовер Infiniti QX65 Monograph — практически серийный автомобиль. Уже известно, что его построят на семиместной платформе Infiniti QX60. Так что новичок будет несколько больше купе-кроссовера Infiniti QX55.
Именно у Infiniti QX60 2025 позаимствуют детали салона, а также силовой агрегат — 2,0-литровый 268-сильный турбомотор и 9-ступенчатую автоматическую КПП. В линейке будут версии с передним или полным приводом.
