Эксперты выбрали лучший iPhone в 2025 году по соотношению цены и возможностей — Finance.ua

Эксперты выбрали лучший iPhone в 2025 году по соотношению цены и возможностей
Технологии&Авто
15
iPhone 15 стал самым выгодным айфоном 2025 года по соотношению цены и возможностей, несмотря на появление новых моделей. Эксперты многих профильных медиа отмечают его мощность, современный дизайн и автономность на целый день.
Об этом пишет TechRadar.

Почему iPhone 15 — лучший среди смартфонов Apple

Несмотря на выход сразу двух более новых версий, базовый iPhone 15 остается оптимальным выбором по цене и качеству.
Модель вышла осенью 2023 года — по меркам Apple это недавно — и предлагает стеклянный корпус, USB-C и Dynamic Island, который станет ощутимым апгрейдом для владельцев более старых iPhone с «челкой» и Lightning.
Смартфон работает на чипе A16 Bionic, который стоит и в iPhone 14 Pro. Учитывая традиционную оптимизацию iOS, этой мощности хватит еще минимум на несколько лет.
Чир касается камер, основной модуль на 48 Мп дополнен 12-мегапиксельной камерой — эксперты называют связку «очень самодостаточной» для ежедневной съемки.
Дисплей — 6,1-дюймовая Super XDR OLED-панель с вырезом Dynamic Island в компактном, заметном корпусе.
Здесь нет титановых граней, 120 Гц частоты обновления экрана или «продвинутого» телеобъектива, но баланс производительности и портативности выходит на первый план.
Батарея рассчитана на полный день работы, а обновления iOS гарантированы по меньшей мере до 2028 года.
Сейчас на рынке доступны две версии: 6,1-дюймовый iPhone 15 и 6,7-дюймовый iPhone 15 Plus. Аппаратная часть по сути одинакова, отличия — размер экрана, батарея и цена. Базовый iPhone 15 стоит от 33 999 грн, а iPhone 15 Plus — от 39 999 грн.
Модель идеально подходит «обычным» пользователям, которым важны качество фото, быстродействие и современные функции, но не критичны ProMotion (120 Гц) или телеобъектив.
Если нужен быстрый, долговременный и визуально привлекательный iPhone на ближайшие 3−4 года, iPhone 15 — отличный выбор за свои деньги.
По материалам:
Novyny.live
