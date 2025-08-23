В Европе рекордные продажи электромобилей: 600 тысяч авто за квартал — Finance.ua

В Европе рекордные продажи электромобилей: 600 тысяч авто за квартал Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

В Европе рекордные продажи электромобилей: 600 тысяч авто за квартал

На европейских дорогах — настоящий бум электромобилей. За второй квартал года в Западной Европе зарегистрированы рекордные 600 тыс. новых электрокаров. Это стало возможным благодаря появлению на рынке более доступных моделей от таких производителей, как Renault и Stellantis, которые привлекают внимание частных покупателей.

Почему растет спрос

Как отмечают аналитики, долгое время основными клиентами были корпоративные автопарки. Однако сейчас электрокары становятся привлекательными и для обычных водителей, которые раньше не могли позволить себе такую ​​покупку.

Хотя электромобили дороже бензиновых аналогов, их эксплуатация значительно дешевле, а новые, более компактные модели делают их более доступными для более широкого круга потребителей.

«Электромобили впервые становятся более доступными и привлекательными для частных потребителей. Раньше это были только корпоративные клиенты и водители служебных автомобилей», — отметил Маттиас Шмидт, автомобильный аналитик из Берлина.

Европейские автопроизводители, такие как владелец Citroën Stellantis и Renault, стали внедрять более доступные модели, чтобы привлечь потенциальных покупателей, чувствительных к цене, и снизить средний уровень выбросов своих автопарков в соответствии с нормами ЕС.

Также значительно растут продажи электромобилей китайского производства, в частности компании BYD. Каждый десятый электрокар в Европе изготовлен в Китае, а Великобритания стала ключевым рынком для BYD.

Ожидается, что новые правительственные программы субсидирования во Франции и Великобритании еще больше подогреют спрос на «зеленые» автомобили.

Однако в Великобритании скидка до 10% будет доступна только для электрокаров и автомобилей стоимостью менее 42 860 евро.

Это означает, что ни Tesla, цена которых начинается примерно с 46 335 евро, ни китайские автомобили таких производителей, как BYD, могут не получить финансовую поддержку из-за своей стоимости.

