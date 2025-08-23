В Европе рекордные продажи электромобилей: 600 тысяч авто за квартал — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Европе рекордные продажи электромобилей: 600 тысяч авто за квартал

Технологии&Авто
7
В Европе рекордные продажи электромобилей: 600 тысяч авто за квартал
В Европе рекордные продажи электромобилей: 600 тысяч авто за квартал
На европейских дорогах — настоящий бум электромобилей. За второй квартал года в Западной Европе зарегистрированы рекордные 600 тыс. новых электрокаров. Это стало возможным благодаря появлению на рынке более доступных моделей от таких производителей, как Renault и Stellantis, которые привлекают внимание частных покупателей.
Об этом сообщает The Guardian.

Почему растет спрос

Как отмечают аналитики, долгое время основными клиентами были корпоративные автопарки. Однако сейчас электрокары становятся привлекательными и для обычных водителей, которые раньше не могли позволить себе такую ​​покупку.
Читайте также
Хотя электромобили дороже бензиновых аналогов, их эксплуатация значительно дешевле, а новые, более компактные модели делают их более доступными для более широкого круга потребителей.
«Электромобили впервые становятся более доступными и привлекательными для частных потребителей. Раньше это были только корпоративные клиенты и водители служебных автомобилей», — отметил Маттиас Шмидт, автомобильный аналитик из Берлина.
Европейские автопроизводители, такие как владелец Citroën Stellantis и Renault, стали внедрять более доступные модели, чтобы привлечь потенциальных покупателей, чувствительных к цене, и снизить средний уровень выбросов своих автопарков в соответствии с нормами ЕС.
Читайте также
Также значительно растут продажи электромобилей китайского производства, в частности компании BYD. Каждый десятый электрокар в Европе изготовлен в Китае, а Великобритания стала ключевым рынком для BYD.
Ожидается, что новые правительственные программы субсидирования во Франции и Великобритании еще больше подогреют спрос на «зеленые» автомобили.
Однако в Великобритании скидка до 10% будет доступна только для электрокаров и автомобилей стоимостью менее 42 860 евро.
Это означает, что ни Tesla, цена которых начинается примерно с 46 335 евро, ни китайские автомобили таких производителей, как BYD, могут не получить финансовую поддержку из-за своей стоимости.
По материалам:
Діло
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems