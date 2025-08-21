Новый Nissan Leaf будут продавать в США как «самый доступный электромобиль» — Finance.ua

Новый Nissan Leaf будут продавать в США как «самый доступный электромобиль» 21.08.2025, 02:10 — Технологии&Авто

Новый Nissan Leaf будут продавать в США как «самый доступный электромобиль»

Новый Nissan Leaf 2026 будут продавать в США как «самый доступный электромобиль», цена которого начинается от 30 000 долларов США.

Об этом сообщает Electrek.

Новый Nissan Leaf 2026 появится в дилерских центрах США со дня на день. И он даже дешевле, чем оригинальная модель, выпущенная в 2011 году. Nissan утверждает, что по ценам от 30 000 долларов США новый LEAF будет самым доступным электромобилем в США. И он предлагает больший запас хода, более быструю зарядку и множество других улучшений.

Электрический хэтчбек Nissan стал настоящим кроссовером. Nissan Leaf 2026 теперь имеет запас хода более 480 км и встроенный порт NACS, поэтому его можно заряжать на зарядных станциях Tesla Superchargers.

Nissan заявил, что начальная цена LEAF 2026 года составляет всего 29 990 долларов США, и что он имеет «самую низкую рекомендованную розничную цену среди всех новых продаваемых в США электромобилей». Он даже дешевле оригинального LEAF, выпущенного в 2011 году за 32 780 долларов США.

Несмотря на дополнительные функции и больший запас хода, комплектация Leaf SV+ 2026 стоит от 34 230 долларов США, что почти на 2000 долларов меньше, чем модель 2025 года.

Старший вице-президент Nissan по маркетингу и продажам в США Винай Шахани после запуска Leaf 15 лет назад заявил, что автопроизводитель «все еще стремится сделать электромобили доступными для всех». Шахани добавил: «Именно мы поддерживали стабильную цену LEAF в течение трех поколений, предоставляя владельцам больше стиля, больше технологий, больше функций и значительно улучшенный запас хода по сравнению с оригинальной моделью 2011 года».

Оснащенный литий-ионным аккумулятором с жидкостным охлаждением емкостью 75 кВтч Nissan Leaf 2026 года теперь имеет запас хода до 485 км. Это значительное улучшение по сравнению с максимальным запасом хода в 340 км у предыдущей модели.

Он может быстро заряжаться (от 10% до 80%) всего за 35 минут. Nissan добавил новые функции, включая панорамную крышу с регулируемой яркостью, что является первым в этом сегменте.

Переделанный интерьер имеет минималистичную конфигурацию с двойным дисплеем водителя и экранами информационно-развлекательной системы. Модели S и S+ оснащены 12,3-дюймовыми экранами, а комплектации SV+ и Platinum+ получают обновленные 14,3-дюймовые экраны.

Встроенный Google доступен с Google Maps и Intelligent Route Planner, чтобы сделать путешествия легкими. Nissan добавил новую технологию камеры, обеспечивающую новые функции стандартной комплектации, такие как интеллектуальный монитор кругового обзора, невидимый обзор капота и широкий обзор спереди.

Nissan вскоре объявит цены на базовый Leaf S. Новый Leaf 2026 начнет поступать в дилерские центры в США этой осенью.

