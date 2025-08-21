россия готовится к повышению налогов и сокращению расходов Сегодня 20:20

россия готовится к повышению налогов и сокращению расходов

россия готовится к повышению налогов и сокращению расходов, пытаясь поддерживать высокий уровень оборонных расходов, поскольку их экономика трещит под бременем финансирования более чем трехлетней войны в Украине.

путин отверг предположение, что война разрушает экономику россии, но дефицит бюджета растет из-за увеличения расходов, тогда как доходы от нефти и газа сокращаются под давлением западных санкций, пишет Reuters со ссылкой на чиновников и экономистов.

Долгожданные переговоры между путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске на прошлой неделе не привели к прекращению огня, которое дало москве, которая предпочла бы сразу перейти к мирному урегулированию, стратегический толчок, но и головную боль в расходах.

российская экономика все сильнее испытывает последствия затяжной войны против Украины.

Так, в 2025 году дефицит бюджета достиг 4,9 триллиона рублей (около $61 млрд), что является одним из самых больших показателей за последние годы. Причины — падение доходов от нефти и газа из-за западных санкций и стремительного роста военных расходов.

Отмечается, что совокупные расходы рф на оборону и национальную безопасность в 2025 году составили 17 триллионов рублей. Это самый высокий показатель со времен Холодной войны, и составляет 41% от общих расходов. Это делает оборонный сектор основным двигателем экономического роста на фоне сокращения гражданского производства.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.