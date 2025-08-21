россия готовится к повышению налогов и сокращению расходов — Finance.ua

россия готовится к повышению налогов и сокращению расходов
россия готовится к повышению налогов и сокращению расходов, пытаясь поддерживать высокий уровень оборонных расходов, поскольку их экономика трещит под бременем финансирования более чем трехлетней войны в Украине.
путин отверг предположение, что война разрушает экономику россии, но дефицит бюджета растет из-за увеличения расходов, тогда как доходы от нефти и газа сокращаются под давлением западных санкций, пишет Reuters со ссылкой на чиновников и экономистов.
Долгожданные переговоры между путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске на прошлой неделе не привели к прекращению огня, которое дало москве, которая предпочла бы сразу перейти к мирному урегулированию, стратегический толчок, но и головную боль в расходах.
российская экономика все сильнее испытывает последствия затяжной войны против Украины.
Так, в 2025 году дефицит бюджета достиг 4,9 триллиона рублей (около $61 млрд), что является одним из самых больших показателей за последние годы. Причины — падение доходов от нефти и газа из-за западных санкций и стремительного роста военных расходов.
Отмечается, что совокупные расходы рф на оборону и национальную безопасность в 2025 году составили 17 триллионов рублей. Это самый высокий показатель со времен Холодной войны, и составляет 41% от общих расходов. Это делает оборонный сектор основным двигателем экономического роста на фоне сокращения гражданского производства.
Поделиться новостью
Также по теме
россия готовится к повышению налогов и сокращению расходов
Что изменилось в системе соцвыплат с 1 июля 2025 года
Ошибочная оплата платежей ФЛП: где можно узнать
Сколько стоит получить водительские права в Испании в 2025 году
Доллар растет, евро падает, злотый теряет темп — как реагирует рынок
С 1 сентября в Украине начинает действовать закон о лоббировании: что это значит