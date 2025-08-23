Ученые нашли месторождение золота в неисследованном регионе планеты — Finance.ua

Ученые нашли месторождение золота в неисследованном регионе планеты 23.08.2025, 01:19 — Банковские металлы

Ученые нашли месторождение золота в неисследованном регионе планеты, Фото: ілюстративне

Австралийские ученые из Geoscience Australia и CSIRO (Национальное научно-исследовательское агентство) совершили сенсационное открытие: они идентифицировали огромное месторождение золота и других ценных минералов в ранее неразведанном регионе Южной Австралии.

Об этом пишет Earth.

Это открытие считается значительным прорывом, поскольку оно может привести к новой «золотой лихорадке» и полностью изменить подход к поиску полезных ископаемых на континенте.

Месторождение было обнаружено не посредством традиционного бурения, а благодаря инновационной технологии анализа.

Ученые исследовали геохимические аномалии почвы на глубине около 100 метров в кратоне Гоулер, к востоку от города Аделаида.

Читайте также Где в Украине добывается больше всего серебра

Эти аномалии указывали на наличие значительных запасов золота и других редких минералов, которые раньше не могли быть обнаружены из-за толстого слоя почвы.

«Это открытие — настоящая революция в геологии. Мы доказали, что можем заглядывать под землю, используя новые технологии, и находить месторождения там, где раньше даже не подозревали об их существовании. Это открывает огромные возможности для поиска ресурсов в местах, долгое время считавшихся неперспективными», — отметил один из ведущих исследователей.

Почему это так важно

Австралия является одним из мировых лидеров по добыче золота, однако считается, что только около 30% ее минеральных ресурсов были должным образом разведаны.

Читайте также Что будет с ценами на золото: прогноз от Citibank

Новая технология позволит более эффективно выявлять месторождения, скрытые глубоко под землей, что раньше было технологически сложно и финансово затратно.

Это открытие не только имеет потенциал укрепить экономику Австралии, но и помогает разработать методику, которая применима в других частях мира для поиска критически важных минералов, необходимых для зеленой энергетики, электромобилей и других современных технологий.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.