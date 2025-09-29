0 800 307 555
Серебро впервые преодолело отметку в $47: что на это повлияло

Банковские металлы
12
В понедельник цены на серебро резко выросли, впервые преодолев отметку в $47 за унцию. Металл подорожал на 1,53% и закрепился на уровне $46,78. На пике спотовая цена даже достигала $47,04 — это новый максимум, который поддержали положительные ожидания снижения ставок в США и стабильности настроений на рынке.
Об этом пишет Middle East Economy.
Публикация данных об инфляции (PCE) подкрепила предположение, что Федеральная резервная система может снова снизить процентные ставки в текущем году. Это делает «недоходные» активы типа серебра более привлекательными для инвесторов.
Отмечается, что металл обладает двойной ценностью — как инвестиционная защита и как промышленный ресурс. Его активно используют в производстве солнечных панелей, электромобилей и электроники. Ожидается, что промышленное потребление останется выше 700 млн унций в год — это рекордные объемы, которые создают дополнительное давление на рынок.

Дефицит предложения углубляется

Несмотря на рост спроса, предложение серебра остается ограниченным. Около 70% металла добывается как побочный продукт при производстве меди, цинка или свинца. Это делает отрасль менее гибкой в ​​ответ на скачки цен.
По прогнозам, в 2025 году мировая добыча составит 844 млн унций, тогда как спрос превысит предложение более чем на 100 млн. Таким образом, 2025-й станет уже пятым годом дефицита на рынке.

Инвестиции в серебро набирают обороты

Растет и популярность биржевых продуктов (ETP), обеспеченных серебром. Только за первую половину 2025 года их запасы выросли на 95 млн унций и достигли 1,13 млрд.
Наибольший интерес наблюдается в Индии, где спрос поднялся на 7%, несмотря на сокращение импорта, а также в Европе, где происходит постепенное восстановление рынка.

Прогнозы

С начала года серебро подорожало с 29 до почти $47 за унцию — это более 55% роста, который опередил золото.
Аналитики не исключают, что в ближайшие месяцы цена может достигнуть 50 долларов и выше, если сохранится баланс: сильный промышленный спрос, приток инвестиций и ограниченное предложение.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииДеньги
Payment systems