Золото достигло рекордно высокого уровня

Цены на золото стабилизировались во вторник по достижении рекордно высокого уровня, что подкреплялось ожиданиями дальнейшего снижения ставок в США и ослаблением доллара. Об этом сообщает reuters

По состоянию на 23.09.2025 года спотовая цена на золото выросла на 0,2% до 3 753,25 доллара за унцию после достижения рекордного максимума в 3 759,02 доллара ранее в течение сессии.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в ​​декабре выросли на 0,3% до 3787,40 доллара.

Мнения аналитиков

«Я думаю, что это преимущественно фактор ожиданий в отношении монетарной политики, потенциально более низких процентных ставок и рисков роста инфляции», — сказал аналитик Capital.com Кайл Родда.

«Краткосрочный тренд остается бычьим, но мы ожидаем краткосрочного отката больше из-за технических факторов», — сказал старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг.

Инвесторы с нетерпением ждут выступления Пауэлла, чтобы получить сигналы о политике центрального банка США. Индекс личных потребительских расходов США, главный показатель инфляции ФРС, должен быть опубликован в пятницу.

Ранее Deutsche Bank повысил свой прогноз средней цены золота на 2026 год сразу на $300 — до $4000 за унцию.

Причинами называют рост спроса со стороны центробанков, возможное ослабление доллара США и ожидаемое возобновление цикла снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Мировое производство золота в 2024 году выросло более чем на 20%, когда всего было добыто более 3 661 тонны этого металла. Об этом говорится в сообщении центра CASE Украина.

Африка является крупнейшим производителем золота в мире, добыв 1010 тонн в 2024 году. Гана лидирует на континенте со 141 тонной, за ней следуют Мали (100 тонн) и Южная Африка (99 тонн).

Китай остается ведущим национальным производителем с 380 тоннами, за ним следует россия с 330 тоннами. Только эти две страны обеспечивают около 20% мирового производства.

