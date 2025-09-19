Deutsche Bank повысил до $4 тысяч прогноз цены на золото на 2026 год Сегодня 07:35 — Банковские металлы

Deutsche Bank повысил до $4 тысяч прогноз цены на золото на 2026 год

Deutsche Bank повысил свой прогноз средней цены золота на 2026 год сразу на $300 — до $4000 за унцию.

Причинами называют рост спроса со стороны центробанков, возможное ослабление доллара США и ожидаемое возобновление цикла снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Об этом пишет Reuters

Напомним, в апреле банк прогнозировал $3700 за унцию.

Deutsche Bank также отметил неопределенность, которая растет из-за изменений в составе Федерального комитета по открытому рынку и давление на независимость ФРС.

Спрос и предложение

Официальный спрос на золото со стороны центробанков сейчас растет вдвое быстрее, чем в среднем за 2011−2021 годы, главным образом благодаря Китаю.

Предложение переработанного золота в этом году на 4% ниже ожидаемого уровня.

Эти факторы, по оценке банка, снимают ограничения для дальнейшего роста цен.

В то же время Deutsche Bank предупредил о ряде рисков:

сильные показатели фондового рынка;

сезонное снижение стоимости золота в IV квартале (на основе 10- и 20-летних тенденций);

макроэкономические условия в США, которые могут удержать ФРС от снижения ставок в 2026 году.

Отметим, стоимость золота с начала года выросла почти на 40% и достигла нового максимума — $3702,95 за унцию.

Банк также повысил прогноз средней цены серебра на 2026 год — с $40 до $45 за унцию.

