Какое золото самое дешевое и почему (цена и проба)

Самую низкую цену имеет золото 333 пробы. Оно содержит всего 33,3% от всего сплава, потому и имеет такую ​​цену, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Национальный банк Украины устанавливает цены на золотой лом. По состоянию на 22 сентября стоимость в зависимости от пробы следующая:

333 проба: 1 578,64 гривны за грамм,

375 проба: 1 777,75 гривны за грамм;

500 проба: 2 370,34 гривны за грамм;

583 проба: 2 763,81 гривны за грамм;

585 проба: 2 773,29 гривны за грамм;

750 проба: 3 555,50 гривны за грамм;

900 проба: 4 266,60 гривны за грамм;

916 проба: 4 342,45 гривны за грамм;

958 проба: 4 541,56 гривны за грамм;

999 проба: 4 735,93 гривны за грамм.

Цены на золото стабилизировались во вторник по достижении рекордно высокого уровня, что подкреплялось ожиданиями дальнейшего снижения ставок в США и ослаблением доллара. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 23.09.2025 года спотовая цена на золото выросла на 0,2% до 3 753,25 доллара за унцию после достижения рекордного максимума в 3 759,02 доллара ранее в течение сессии.

Раньше мы писали , в чем отличие белого, красного и желтого золота.

Различия между красным, желтым и белым связаны не только с внешним видом, но и с составом драгоценного металла, а также с его стоимостью.

Чистое золото называют банковским и отливают в слитки. Его применяют в основном для формирования золото-валютных резервов и хранят в специальной упаковке, защищающей от повреждений.

Проба — это показатель содержания чистого золота в сплаве, выраженный в тысячных долях. Чем выше проба, тем больше в изделии золота и выше его стоимость. Для ювелирных украшений чаще используют золото 585 пробы, сочетающее привлекательный внешний вид с удобством в отделке.

Мировое производство золота в 2024 году выросло более чем на 20%, когда всего было добыто более 3 661 тонны этого металла. Об этом говорится в сообщении центра CASE Украина.

За последние месяцы рынок золота пережил настоящий бум, а сейчас цена установила новый рекорд. Как изменится стоимость золота до конца года и как на курс золота влияет война в Украине — узнаете в этом видео.

