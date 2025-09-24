0 800 307 555
Золото дорожает на фоне слабого доллара и неопределенности в экономике США
Цены на золото стабилизировались на азиатских торгах в среду, оставаясь вблизи рекордных уровней. Инвесторы сохраняют осторожность после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла по поводу перспектив экономического роста, инфляции и будущей динамики процентных ставок.
Об этом пишет Investing.com.
Спрос на защитные активы поддерживает высокую стоимость золота и других драгоценных металлов. Дополнительным фактором выступает слабость доллара, тогда как участники рынка ожидают публикацию ключевых экономических показателей США на этой неделе.
По состоянию на 01:39 по восточному времени (05:39 GMT) спотовая цена на золото выросла на 0,3% - до 3 776,20 доллара за унцию. В то же время фьючерсы на золото снизились на 0,2% — до 3 808,50 доллара за унцию. Накануне цена достигла исторического максимума в 3791,1 доллара.

Пауэлл: «Безрискового пути к снижению ставок нет»

Во вторник вечером глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что экономика США сталкивается с повышенной неопределенностью.
По его словам, ФРС должна балансировать между борьбой с инфляцией и поддержкой занятости, и у этого процесса нет «безрискового пути». Пауэлл признал ослабление рынка труда в последние месяцы, но в то же время подчеркнул, что инфляция остается нестабильной, что усложняет планы по дальнейшему смягчению монетарной политики.
На прошлой неделе ФРС, как и ожидалось, снизила ставку на 25 базисных пунктов и сигнализировала о возможности дальнейшего снижения. Это стало толчком для роста котировок золота, ведь более низкие ставки повышают привлекательность неприбыльных активов. По данным CME FedWatch, рынки до сих пор закладывают не менее двух снижений ставок до конца года.

Рынок ожидает новые данные

На этой неделе инвесторы будут следить за выходом макроэкономической статистики США. В четверг будут обнародованы окончательные данные ВВП за второй квартал, которые, по прогнозам, подтвердят более высокие темпы роста экономики, чем ожидалось. В пятницу внимание сосредоточится на индексе цен PCE — ключевом для ФРС индикаторе инфляции.
На фоне этих ожиданий котировки других металлов тоже растут. Спотовая платина поднялась на 0,6% - до 1 485,41 доллара за унцию, серебро прибавило 0,5% - до 44,25 доллара. На промышленных рынках медь в Лондоне подорожала на 0,1% - до 9 999,95 доллара за тонну, а на COMEX — до 4,6430 доллара за фунт.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
