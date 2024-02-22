Британия ввела новые санкции против рф — Finance.ua
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Британия ввела новые санкции против рф

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Британия ввела новые санкции против рф
Британия ввела новые санкции против рф
Великобритания ввела более 50 новых санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих незаконную войну рф в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, передает пресс-служба правительства Британии.
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Санкции направлены на ключевые источники доходов россии, ограничивая торговлю металлами, алмазами и энергоресурсами, а также против поставляющих боеприпасы.
Под санкции попали:
  1. Компании, связанные с производством боеприпасов, таких как система запуска ракет, ракеты, взрывчатые вещества и другие критически важные товары, используемые в военной технике. В их число входит ДПЗ им. Свердлова, крупнейшее предприятие в российской промышленности боеприпасов.
  2. Ключевые российские импортеры и производители станков, играющие важную роль в производстве жизненно важных оборонных систем и компонентов — от ракет и двигателей до танков и истребителей.
  3. Нефтетрейдер Нильс Троост и его компания Paramount Energy & Commodities SA. Троост способствует беспрепятственной торговле российской нефтью вне зоны действия санкций Великобритании и стран «Большой семерки», в том числе через базирующуюся в ОАЭ компанию Paramount Energy & Commodities DMCC, которую Великобритания внесла в список в ноябре 2023 года.
  4. Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, работающие в российском энергетическом секторе как часть теневого флота путина.
  5. Две российские алмазные компании и Павел Алексеевич Мариничев, новый генеральный директор «Алросы», крупнейшего государственного российского производителя алмазов, доля которого на мировом алмазном рынке оценивается в 30%.
  6. Пять топ-менеджеров или владельцев ведущих российских производителей меди, цинка и стали.
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Напомним, США готовятся внести значительный пакет санкций против России. Он направлен на ограничение ее оборонной промышленности и снижение экспортных возможностей. Этот санкционный пакет охватит разные элементы российской оборонно-промышленной базы и источники доходов российской экономики, что совместно повлияет на военный потенциал россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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