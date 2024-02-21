ЕС согласовал 13-й пакет санкций против россии — Finance.ua

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ЕС согласовал 13-й пакет санкций против россии

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ЕС согласовал 13-й пакет санкций против россии
ЕС согласовал 13-й пакет санкций против россии
Послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций против россии. Об этом сообщил редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк.
«Послы ЕС только что дали зеленый свет 13-му пакету санкций ЕС против россии. Он должен быть опубликован накануне годовщины (российского вторжения) 24 февраля», — написал он в соцсети Х.
Ранее чиновник ЕС сообщал, что 13-й пакет санкций против россии будет включать только черные списки.
«Пакет нужен к двухлетию (полномасштабной. — Ред.) войны, времени немного, поэтому ЕС предлагает только индивидуальные санкции, что и сделают партнеры G7. Но в то же время Еврокомиссия продолжит работу над внедрением секторальных и принятых санкций и борьбу с их обходом», — сказал собеседник.
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Сообщалось, что Еврокомиссия получила 245 предложений по новым подсанкционным лицам, из них 160 — компании и люди, причастные к военному сектору, в том числе к производству беспилотников, боеприпасов и высокотехнологичных товаров:
«18 предложений касались поставок оружия в Северную Корею; 10 белорусских компаний и физических лиц; среди более известных имен — адмирал Черноморского флота и губернатор Тульской области».
Как пишет агентство Reuters, одобренный 21 февраля новый санкционный пакет предусматривает добавление в список почти 200 юридических и физических лиц, но не предусматривает никаких новых секторальных мер.
По материалам:
Радіо Свобода
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