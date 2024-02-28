Передача Украине замороженных активов рф является безальтернативным сценарием — Нацбанк
Передача замороженных активов рф (включая доходы) в пользу Украины — не только вполне реалистичный сценарий, но и безальтернативный.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В Нацбанке отмечают, что если раньше обсуждали этот вопрос исключительно из-за возмещения ущерба Украине, то сейчас набирает популярность так называемая концепция контрмер.
«россия нарушила международное право по обеспечению глобальной безопасности и нанесла вред многим странам. Сотрудничество с целью прекращения агрессии является положительной обязанностью государств. А применение индивидуально и коллективно государствами контрмер является не только легитимным с точки зрения международного права, но и целесообразно с макроэкономической точки зрения», — сказал глава Национального банка Андрей Пышный.
Напомним, в январе во время выступления на ВЭФ в Давосе спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, имеющих замороженные средства россии в своих финансовых учреждениях, и времени.
Справка Finance.ua
- Украина рассчитывает на передачу 4 миллиардов долларов из замороженных в G7 и ЕС российских активов;
- к слову, Совет ЕС 12 февраля 2024 утвердил постановление, открывающее путь к принятию решения об использовании прибыли от замороженных активов рф для Украины;
- а группа экспертов-юристов заявила, что конфискация замороженных активов Центробанка рф не противоречит международному праву ввиду масштабов вторжения россии в Украину.
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