ЕС планирует отдавать Украине €3 млрд в год из доходов от российских активов — Finance.ua

ЕС планирует отдавать Украине €3 млрд в год из доходов от российских активов Сегодня 10:03

ЕС планирует отдавать Украине €3 млрд в год из доходов от российских активов

Европейская комиссия 20 марта официально предложила переводить Украине от 2,5 до 3 миллиардов евро в год, полученных из доходов от замороженных активов российского Центробанка.

Reuters. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передают Euronews

90% этой суммы хотят направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные — на восстановление и реконструкцию.

Точная сумма, которую могут отправлять Украине ежегодно, будет зависеть от глобальных процентных ставок. Эти деньги поступают из доходов примерно от 210 миллиардов евро активов российского Центробанка, хранящихся в разных валютах в 27 странах ЕС.

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Кроме этих доходов, Украина также будет ежегодно получать 25% налога, который бельгийское правительство налагает на прибыль. В 2024 году ожидается, что это составит 1,7 млрд евро, из которых 1,5 млрд выплатят в этом году.

Общий финансовый взнос для Украины от замороженных российских активов в ЕС в этом году составит 4−4,5 млрд евро, отмечает Reuters.

После одобрения предложения Еврокомиссии правительствами ЕС прибыль будут отправлять Украине дважды в год. Первый транш может быть уже в июле.

российские активы хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, в первую очередь в бельгийском Euroclear, который оставит 3% на операционные расходы и временно удержит 10% прибыли как гарантию от судебных исков со стороны рф. После войны все эти деньги (если их не используют для покрытия судебных претензий москвы) передадут Украине.

Предложение ЕС пока не предусматривает конфискацию капитала российских активов, а только использование полученных из них доходов. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что ЕС скоординировал этот шаг со странами G7 — США, Канадой, Великобританией и Японией.

hromadske По материалам:

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