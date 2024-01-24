Латвія виділила понад 15 млн євро на допомогу біженцям з України: на що підуть кошти — Finance.ua

Латвія виділила понад 15 млн євро на допомогу біженцям з України: на що підуть кошти
На покриття витрат, що виникають у муніципальної влади у зв’язку з прийомом та підтримкою біженців з України, уряд Латвії виділив 15,6 млн євро на період до літа 2024 року.
Про це повідомило Міністерство з охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку (VARAM), передає LSM.lv.
На що підуть кошти:
- на розселення та харчування (для надання первинної допомоги та виплат компенсацій фізичним та юридичним особам за розміщення українських біженців та покращення муніципальних приміщень для них);
- на забезпечення соціальної підтримки;
- на забезпечення освіти;
- на підтримку заявок щодо послуг управління;
- на забезпечення діяльності пунктів координації об'єднаної державної та муніципальної допомоги у період до червня цього року.
У розпорядженні міністерства буде не більше 15,6 млн євро, щоб раз на місяць компенсувати самоврядуванням відповідні витрати.
Раніше уряд вже перерахував самоврядуванням 28,5 млн євро за січень-листопад 2023 року.
Нагадаємо, Латвія продовжує активно підтримувати біженців з України. Згідно із даними міської думи столиці Латвії - Риги, у вересні 2023 року порівняно із серпнем кількість одержувачів соціальної допомоги зменшилася на 8% (1270 осіб), а сума використаних коштів — на 15% (357,8 тис євро).
Порівняно з вереснем 2022 року кількість отримувачів соціальної допомоги зменшилася на 13% (2052 особи), а обсяг коштів на соціальну допомогу — на 15% (361,8 тис. євро).
Міністерство економіки Латвії розробляє стратегію, яка покликана боротися з гострою нестачею робочої сили і полегшити процес залучення трудових мігрантів. Людей не вистачає як у галузях, що потребують некваліфікованих кадрів, так і у сферах інтелектуальної праці.
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