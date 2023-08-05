У Латвії гостра нестача робочих рук: хочуть полегшити в'їзд трудових мігрантів — Finance.ua

У Латвії гостра нестача робочих рук: хочуть полегшити в'їзд трудових мігрантів Сьогодні 17:30 — Особисті фінанси

У Латвії гостра нестача робочих рук: хочуть полегшити в'їзд трудових мігрантів

Міністерство економіки Латвії розробляє стратегію, яка покликана боротися з гострою нестачею робочої сили і полегшити процес залучення трудових мігрантів.

Про це повідомляє LSM.

Глава Конфедерації роботодавців Латвії (LDDK) Андріс Біте підкреслив, що ситуація з доступністю робочої сили стає все більш серйозною. Людей не вистачає як у галузях, що потребують некваліфікованих кадрів, так і у сферах інтелектуальної праці.

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«Ми закликаємо до відкриття цього ринку, щоб ми, підприємці, могли запрошувати і привозити людей швидше і простіше. При цьому відповідальність за їхній від'їзд додому покласти на нас, контролювати цей термін», — заявив він.

Міністерство економіки Латвії визнало проблему і заявило, що готове піти назустріч, щоб роботодавцям було легше тимчасово залучати трудових мігрантів для завершення деяких проєктів. Одне з послаблень, наприклад, полягає в тому, щоб дозволити роботодавцю самостійно переконатися і перевірити наявність у заробітчанина необхідної освіти.

«Покласти більше відповідальності на роботодавця, який запрошує, і тим самим полегшити цю бюрократію. А якщо будуть порушення, звісно, ми сприятимемо включенню до чинного закону про імміграцію тих норм, які дають змогу Управлінню у справах громадянства та міграції та іншим відповідальним установам карати цих несумлінних роботодавців, позбавивши їх можливості запрошувати працівників з-за кордону», — пояснила міністерка економіки Ілзе Індріксоне.

Стратегію розвитку людського капіталу ще доопрацьовують. Вона передбачатиме більший наголос не на приїжджих, а на місцевих.

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Міністерка наголосила, що наразі 27% працездатного населення не є економічно активними, місцеві жителі мають бути навчені та залучені до ринку праці. Також планують залучати робочу силу з регіонів, зокрема за рахунок підвищення мобільності населення.

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Економічна Правда За матеріалами:

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