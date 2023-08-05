У Латвії гостра нестача робочих рук: хочуть полегшити в'їзд трудових мігрантів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Латвії гостра нестача робочих рук: хочуть полегшити в'їзд трудових мігрантів

Особисті фінанси
58
У Латвії гостра нестача робочих рук: хочуть полегшити в'їзд трудових мігрантів
У Латвії гостра нестача робочих рук: хочуть полегшити в'їзд трудових мігрантів
Міністерство економіки Латвії розробляє стратегію, яка покликана боротися з гострою нестачею робочої сили і полегшити процес залучення трудових мігрантів.
Про це повідомляє LSM.
Глава Конфедерації роботодавців Латвії (LDDK) Андріс Біте підкреслив, що ситуація з доступністю робочої сили стає все більш серйозною. Людей не вистачає як у галузях, що потребують некваліфікованих кадрів, так і у сферах інтелектуальної праці.
Читайте також
«Ми закликаємо до відкриття цього ринку, щоб ми, підприємці, могли запрошувати і привозити людей швидше і простіше. При цьому відповідальність за їхній від'їзд додому покласти на нас, контролювати цей термін», — заявив він.
Міністерство економіки Латвії визнало проблему і заявило, що готове піти назустріч, щоб роботодавцям було легше тимчасово залучати трудових мігрантів для завершення деяких проєктів. Одне з послаблень, наприклад, полягає в тому, щоб дозволити роботодавцю самостійно переконатися і перевірити наявність у заробітчанина необхідної освіти.
Місце для вашої реклами
«Покласти більше відповідальності на роботодавця, який запрошує, і тим самим полегшити цю бюрократію. А якщо будуть порушення, звісно, ми сприятимемо включенню до чинного закону про імміграцію тих норм, які дають змогу Управлінню у справах громадянства та міграції та іншим відповідальним установам карати цих несумлінних роботодавців, позбавивши їх можливості запрошувати працівників з-за кордону», — пояснила міністерка економіки Ілзе Індріксоне.
Стратегію розвитку людського капіталу ще доопрацьовують. Вона передбачатиме більший наголос не на приїжджих, а на місцевих.
Читайте також
Міністерка наголосила, що наразі 27% працездатного населення не є економічно активними, місцеві жителі мають бути навчені та залучені до ринку праці. Також планують залучати робочу силу з регіонів, зокрема за рахунок підвищення мобільності населення.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.