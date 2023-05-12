Латвія продовжить фінансові виплати українцям — Finance.ua

Латвія продовжить фінансові виплати українцям Сьогодні 15:36 — Світ

Латвія продовжить фінансові виплати українцям

Сейм Латвії обговорив поправки до закону про підтримку українців. Вони передбачають продовження початкової допомоги, а також компенсацій за розселення жителів України в Латвії до кінця року.

Про це повідомляє Delfi

Наразі державна підтримка біженців з України діє до 30 червня. Законопроєкт щодо підтримки українських біженців у Латвії до кінця року було внесено на розгляд Сейму.

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Оскільки бойові дії в Україні продовжуються, а громадські організації наполягають на необхідності продовжити підтримку українцям, у законопроєкті пропонується продовжити вже чинні заходи підтримки — забезпечення проживання та харчування мешканців України у Латвії до 31 грудня.

Закон про підтримку цивільних жителів України передбачає, що українські біженці по прибутті в Латвію отримують безоплатне житло на строк до 120 днів, а латвійські фізичні та юридичні особи можуть отримувати компенсацію за розміщення українців.

Крім того, у квітні уряд Латвії затвердив зміну правил навчання дітей українських біженців. Тепер школи зможуть забезпечити дітям індивідуальні плани навчання, щоб допомогти їм краще освоювати навчальний матеріал латиською мовою за програмами з 1 по 8 клас, а також за програмами професійного навчання з 1 по 3 курс.

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