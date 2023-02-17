Латвія передаватиме Україні автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв — Finance.ua
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Латвія передаватиме Україні автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв

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Латвія передаватиме Україні автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв
Латвія передаватиме Україні автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв
У Латвії придумали новий спосіб підтримки України у війні з рф. Влада країни вирішили відбирати автомобілі у п’яних водіїв і передавати українській армії на фронт.
Про це повідомляє видання Delfi.
У четвер, 16 лютого, Сейм в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України.
Вони передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать Латвії, у власність уряду України — для підтримки українського суспільства.
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«В даний час ми можемо реалізувати конфісковані у п’яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України», — заявив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймонд Бергманіс.
У кожному конкретному випадку рішення про передачу машин прийматиме уряд. Сам процес відбуватиметься через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги.
Зазначимо, пропозицію передачі конфіскованих автомобілів ЗСУ ініціювало Міністерство фінансів Латвії.
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За матеріалами:
Слово і Діло
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