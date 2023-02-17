Латвія передаватиме Україні автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв — Finance.ua

Латвія передаватиме Україні автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв Сьогодні 12:12

Латвія передаватиме Україні автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв

У Латвії придумали новий спосіб підтримки України у війні з рф. Влада країни вирішили відбирати автомобілі у п’яних водіїв і передавати українській армії на фронт.

Про це повідомляє видання Delfi.

У четвер, 16 лютого, Сейм в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України.

Вони передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать Латвії, у власність уряду України — для підтримки українського суспільства.

Читайте також Латвія прихистила вже майже 40 тисяч українських біженців

«В даний час ми можемо реалізувати конфісковані у п’яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України», — заявив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймонд Бергманіс.

У кожному конкретному випадку рішення про передачу машин прийматиме уряд. Сам процес відбуватиметься через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги.

Зазначимо, пропозицію передачі конфіскованих автомобілів ЗСУ ініціювало Міністерство фінансів Латвії.

Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька звилин.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.