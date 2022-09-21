Латвія прихистила вже майже 40 тисяч українських біженців — Finance.ua

Латвія прихистила вже майже 40 тисяч українських біженців Вчора 18:44 — Особисті фінанси

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Латвії зареєстровалося 38 657 українців, 33 574 з них отримали посвідку на проживання з правом на працевлаштування.

Про це з посиланням на останню інформацію, зібрану місцевим Міністерством внутрішніх справ, пише вебресурс uamedia.eu

При цьому допомогою муніципальних комісій з цивільної оборони у пошуках житла скористалися 12 496 осіб. Це означає, що решта біженців знайшли житло самостійно або живуть у друзів та родичів, пояснили у МВС.

Серед біженців 46% становлять дорослі жінки, 23% — дорослі чоловіки та 31% — діти переважно у віці від двох до 17 років.

Як зазначили у відомстві, реально українців у країні може бути навіть більше. Мешканці України, які мають біометричні паспорти та не потребують соціальної підтримки чи допомоги у пошуку житла, можуть перебувати у Латвії до 90 днів на рік без повідомлення державних органів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.