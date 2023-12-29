У Латвії закрили доступ до всіх сайтів, пов’язаних із «Яндексом» — Finance.ua
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У Латвії закрили доступ до всіх сайтів, пов’язаних із «Яндексом»

Світ
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У Латвії закрили доступ до всіх сайтів, пов’язаних із «Яндексом»
У Латвії закрили доступ до всіх сайтів, пов’язаних із «Яндексом»
Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила в Латвії доступ до всіх сайтів, пов’язаних з російським «Яндексом».
Про це повідомляє DELFI.
За словами очільника відомства Івара Аболіньша, у майбутньому буде закрито доступ і до Yandex Music, яка надає безкоштовний доступ до подкастів та аналогічного контенту, який створюється в росії підсанкційними особами.
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Раніше рішенням NEPLP від 7 квітня минулого року було ухвалено, зокрема, обмежити доступ у Латвії до сайту yandex.ru та його дзеркальних сайтів.
Не погодившись із рішенням NEPLP, «Яндекс» подав апеляцію до Адміністративного районного суду, який розгляне заяву письмово 29 лютого 2024 року.
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Нагадаємо, Латвія продовжує активно підтримувати біженців з України. Згідно із даними міської думи столиці Латвії - Риги, у вересні порівняно із серпнем кількість одержувачів соціальної допомоги зменшилася на 8% (1270 осіб), а сума використаних коштів — на 15% (357,8 тис євро).

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За матеріалами:
Укрінформ
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