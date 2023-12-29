У Латвії закрили доступ до всіх сайтів, пов’язаних із «Яндексом» — Finance.ua

У Латвії закрили доступ до всіх сайтів, пов’язаних із «Яндексом» Сьогодні 18:30 — Світ

У Латвії закрили доступ до всіх сайтів, пов’язаних із «Яндексом»

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила в Латвії доступ до всіх сайтів, пов’язаних з російським «Яндексом».

Про це повідомляє DELFI

За словами очільника відомства Івара Аболіньша, у майбутньому буде закрито доступ і до Yandex Music, яка надає безкоштовний доступ до подкастів та аналогічного контенту, який створюється в росії підсанкційними особами.

Читайте також Латвія надасть 10 млн євро на допомогу українським біженцям

Раніше рішенням NEPLP від 7 квітня минулого року було ухвалено, зокрема, обмежити доступ у Латвії до сайту yandex.ru та його дзеркальних сайтів.

Не погодившись із рішенням NEPLP, «Яндекс» подав апеляцію до Адміністративного районного суду, який розгляне заяву письмово 29 лютого 2024 року.

Нагадаємо, Латвія продовжує активно підтримувати біженців з України. Згідно із даними міської думи столиці Латвії - Риги, у вересні порівняно із серпнем кількість одержувачів соціальної допомоги зменшилася на 8% (1270 осіб), а сума використаних коштів — на 15% (357,8 тис євро).

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.