Латвія надасть 10 млн євро на допомогу українським біженцям — Finance.ua

Латвія надасть 10 млн євро на допомогу українським біженцям Сьогодні 17:20 — Світ

Латвія надасть 10 млн євро на допомогу українським біженцям

Уряд Латвії виділив 10,3 млн євро для компенсації витрат на підтримку, зокрема, житло, харчування та освіту для українських біженців.

Про це повідомляє Delfi.

З попередньо виділеного урядом Латвії фінансування підтримки біженців з України сформувався певний залишок коштів, тому враховуючи запити самоврядувань, які опікуються допомогою українцям у Латвії, уряд виділив ще 10,3 млн євро.

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«Ці кошти необхідні для компенсації витрат самоврядувань у період з липня по листопад для підтримки жителів України, у тому числі розміщення та харчування, соціальної підтримки, забезпечення освіти, діяльності єдиних координаційних пунктів державної та муніципальної підтримки та ін.», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що загалом цього року уряд Латвії профінансував підтримку українських біженців майже на 32,2 млн євро.

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