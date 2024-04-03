Латвія виділила для України новий пакет допомоги на майже €10 млн — Finance.ua

Латвія виділила для України новий пакет допомоги на майже €10 млн
Уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році на суму майже 10 мільйонів євро. Кошти підуть зокрема на відбудову України та підтримку ЗСУ.
Про це інформує пресслужба Верховної Ради.
Латвійський Уряд затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році.
А саме:
- ️5,3 млн євро на відбудову України;
- 4,3 млн на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.
Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини. Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС.
Довідка Finance.ua:
- Латвія виділила понад 15 млн євро на допомогу біженцям з України.
На що підуть кошти:
- на розселення та харчування (для надання первинної допомоги та виплат компенсацій фізичним та юридичним особам за розміщення українських біженців та покращення муніципальних приміщень для них);
- на забезпечення соціальної підтримки;
- на забезпечення освіти;
- на підтримку заявок щодо послуг управління;
- на забезпечення діяльності пунктів координації об'єднаної державної та муніципальної допомоги у період до червня цього року.
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