Латвія виділила для України новий пакет допомоги на майже €10 млн — Finance.ua
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Латвія виділила для України новий пакет допомоги на майже €10 млн

Казна та Політика
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Уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році на суму майже 10 мільйонів євро. Кошти підуть зокрема на відбудову України та підтримку ЗСУ.
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Про це інформує пресслужба Верховної Ради.
Латвійський Уряд затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році.
А саме:
  • ️5,3 млн євро на відбудову України;
  • 4,3 млн на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.
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Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини. Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС.

Довідка Finance.ua:

  • Латвія виділила понад 15 млн євро на допомогу біженцям з України.

На що підуть кошти:

  • на розселення та харчування (для надання первинної допомоги та виплат компенсацій фізичним та юридичним особам за розміщення українських біженців та покращення муніципальних приміщень для них);
  • на забезпечення соціальної підтримки;
  • на забезпечення освіти;
  • на підтримку заявок щодо послуг управління;
  • на забезпечення діяльності пунктів координації об'єднаної державної та муніципальної допомоги у період до червня цього року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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