Латвія виділила для України новий пакет допомоги на майже €10 млн — Finance.ua

Латвія виділила для України новий пакет допомоги на майже €10 млн Сьогодні 13:12 — Казна та Політика

Уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році на суму майже 10 мільйонів євро. Кошти підуть зокрема на відбудову України та підтримку ЗСУ.

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Про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Латвійський Уряд затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році.

А саме:

️5,3 млн євро на відбудову України;

4,3 млн на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

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Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини. Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС.

Довідка Finance.ua:

Латвія виділила понад 15 млн євро на допомогу біженцям з України.

На що підуть кошти:

на розселення та харчування (для надання первинної допомоги та виплат компенсацій фізичним та юридичним особам за розміщення українських біженців та покращення муніципальних приміщень для них);

на забезпечення соціальної підтримки;

на забезпечення освіти;

на підтримку заявок щодо послуг управління;

на забезпечення діяльності пунктів координації об'єднаної державної та муніципальної допомоги у період до червня цього року.

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