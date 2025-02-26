Рада приняла закон о признании результатов обучения детей за границей — Finance.ua

Рада приняла закон о признании результатов обучения детей за границей Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Рада приняла закон о признании результатов обучения детей за границей

Верховная Рада приняла закон о признании результатов обучения, полученных гражданами Украины за границей.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк в Телеграме

Он уточнил, что соответствующую законодательную инициативу «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины „О полном общем среднем образовании“ о признании результатов обучения, полученных гражданами Украины за границей» ( № 12 375 ) поддержали 282 народных депутата.

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Законом формализуется право граждан Украины на признание результатов обучения, полученных ими путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, расположенных за границей (кроме государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом).

Кабмину предоставляются правовые основания для урегулирования всех вопросов относительно порядка признания результатов такого обучения.

Принятый закон предоставит правительству правовые основания разработать нормативные акты, позволяющие засчитать результаты обучения выехавших за границу детей.

Укрінформ По материалам:

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