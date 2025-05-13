В Польше изменятся условия обучения для иностранных студентов — Finance.ua

В Польше изменятся условия обучения для иностранных студентов Сегодня 07:05 — Мир

В Польше изменятся условия обучения для иностранных студентов

В конце апреля Сенат принял закон о выдаче студенческих виз иностранцам. Положения, содержащиеся в поправке, направлены на ужесточение визовой системы. Согласно им, иностранцы, желающие учиться в Польше, должны будут предъявить документ, подтверждающий знание языка преподавания.

Об этом пишет inpoland.net.pl

Анджей Дуда подписал закон, направленный на устранение нарушений в визовой системе.

Поправка имеет целью ограничить использование студенческих виз иностранцами, которые получают их не с целью обучения, а для работы или поездок в другие страны Шенгена. Новые правила предусматривают, что при приеме в учебное заведение иностранец должен будет предъявить документ, подтверждающий знание языка, на котором ведется обучение, по крайней мере, на уровне B2. В свою очередь, ректор университета должен будет немедленно сообщить консулу, который выдал визу, если иностранец не начал обучение в данном учебном заведении.

Что еще изменится

Также для вузов будет введен лимит на прием иностранных студентов: количество иностранцев, обучающихся в учебном году в данном университете, не может превышать 50% от общего количества студентов этого заведения. ВУЗам, где уже учится более 50% иностранных студентов, будет запрещено принимать иностранцев, пока это количество не снизится до 50%.

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Закон также вводит в обязанность создание реестра иностранцев, принимаемых на обучение и докторантуру. Он будет содержать, в частности, личные данные, номер PESEL, а при его отсутствии — номер документа, удостоверяющего личность, страну рождения, информацию о поступлении на учебу или докторантуру и информацию о том, имеет ли такое лицо Карту поляка.

Содержащиеся в поправке положения предоставят министру иностранных дел и консулам доступ к данным, необходимым для проведения процедуры выдачи или аннулирования визы.

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