Образование в Польше и Чехии: что предлагают украинским студентам — Finance.ua

Образование в Польше и Чехии: что предлагают украинским студентам Сегодня 08:08 — Личные финансы

Образование в Польше и Чехии: что предлагают украинским студентам

Польша и Чехия одними из первых предоставили украинцам доступ к образованию и финансовой поддержке. И для студентов, и для школьников здесь действуют программы стипендий, бесплатной учебы, языковой адаптации и социальной помощи.

Об этом говорится в статье Finance.ua . Рассказываем, какие именно возможности открыты для украинцев в этих странах в 2025 году.

Польша: доступность и поддержка для украинцев

Польша стала одной из главных стран, которые приняли больше всего украинских беженцев.

Стипендии предоставляются как на государственном уровне, так и от отдельных университетов или благотворительных фондов.

Средний размер стипендии для студентов составляет около 2000−2300 злотых в месяц. Например, стипендия GFPS-Polska для украинских студентов составляет 2250 злотых в месяц (около 500 евро). Некоторые программы покрывают не только обучение, но и проживание, питание, медицинское страхование.

Читайте также В Польше изменятся условия обучения для иностранных студентов

Для детей школьного возраста действуют отдельные инициативы, помогающие интегрироваться в польскую систему образования, а также получать материальную помощь. Польша предлагает бесплатные подготовительные курсы для изучения польского языка, что значительно упрощает адаптацию.

Чехия: бесплатное обучение и стипендии для украинцев

Чехия привлекает украинских студентов не только географической близостью, но доступностью образования. Украинцы могут претендовать на государственные стипендии, а также на поддержку университетов и местных органов власти.

Размер стипендии для иностранных студентов в Чехии может достигать 14 000 чешских крон в месяц (около 570 евро).

Кроме этого, обучение на чешском языке для иностранцев часто бесплатное, а для тех, кто не владеет языком, организуются подготовительные курсы. Чехия активно упрощает процедуры поступления для украинских детей и студентов, предоставляя возможность быстро интегрироваться в образовательную среду. Польша и Чехия: какие возможности предлагают украинцам в сфере образования

Подробнее о европейских образовательных программах для украинцев читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.