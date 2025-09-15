0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выезд мужчин 18−22 лет за границу: является ли массовым — ответ ГПСУ

121
В Госпогранслужбе не фиксируют массового выезда мужчин в возрасте 18−22 лет из страны после изменения правил пересечения границы.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.
По его словам, статистические учеты ведения по возрастным категориям ГПСУ ничем не определены, и она ее не ведет.
«Поэтому оперировать цифрами не буду. Но с 28 августа, когда изменения в правила пересечения границы вступили в силу и во время действия военного положения позволили пересекать границу для мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 22 лет включительно, существенного увеличения, массового наплыва на пассажиропоток эта категория не несет».
Он отметил, что, конечно, эта категория пересекает границу на выезд из Украины. Но, обращает внимание пресс-секретарь ГПСУ, не нужно забывать, что они пересекают границу и на въезд в Украину.
«Движение проходит в обе стороны границы. Анализ по каждому из пунктов пропуска, на каждом участке, наблюдение наших инспекторов тех категорий, которых они оформляют, показывает, что это небольшая цифра по отношению к общему пассажиропотоку, который мы имеем в том числе на выезд из Украины», — добавил Демченко.

Справка Finance.ua:

  • В конце августа правительство приняло постановление, открывшее возможность мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать государственную границу во время военного положения. Документ уже обнародован, а нормы вступили в силу.
  • В то же время, ограничения продолжают действовать для отдельных групп. Речь идет о тех, кто занимает должности в органах государственной власти или местного самоуправления — они по-прежнему смогут выезжать только в командировку.
  • Изменения касаются и граждан, которые находятся за пределами Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems