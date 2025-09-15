Выезд мужчин 18−22 лет за границу: является ли массовым — ответ ГПСУ Сегодня 15:23

В Госпогранслужбе не фиксируют массового выезда мужчин в возрасте 18−22 лет из страны после изменения правил пересечения границы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

По его словам, статистические учеты ведения по возрастным категориям ГПСУ ничем не определены, и она ее не ведет.

«Поэтому оперировать цифрами не буду. Но с 28 августа, когда изменения в правила пересечения границы вступили в силу и во время действия военного положения позволили пересекать границу для мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 22 лет включительно, существенного увеличения, массового наплыва на пассажиропоток эта категория не несет».

Он отметил, что, конечно, эта категория пересекает границу на выезд из Украины. Но, обращает внимание пресс-секретарь ГПСУ, не нужно забывать, что они пересекают границу и на въезд в Украину.

«Движение проходит в обе стороны границы. Анализ по каждому из пунктов пропуска, на каждом участке, наблюдение наших инспекторов тех категорий, которых они оформляют, показывает, что это небольшая цифра по отношению к общему пассажиропотоку, который мы имеем в том числе на выезд из Украины», — добавил Демченко.

Справка Finance.ua:

В конце августа правительство приняло постановление, открывшее возможность мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать государственную границу во время военного положения. Документ уже обнародован, а нормы вступили в силу.

В то же время, ограничения продолжают действовать для отдельных групп. Речь идет о тех, кто занимает должности в органах государственной власти или местного самоуправления — они по-прежнему смогут выезжать только в командировку.

Изменения касаются и граждан, которые находятся за пределами Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.