Ощадбанк предупредил клиентов со «спящими» счетами: что нужно сделать

до 1 октября 2025 года. Ощадбанк обратился к клиентам с требованием обновить персональные данные и пройти верификацию

Кого касается

Это касается тех, кто более 3 лет не пользовался своими счетами.

Что будет, если не обратиться

В противном случае их средства приобретут статус «недвижимых вкладов», а банк начнет ежемесячно списывать комиссию за обслуживание.

Речь идет о текущих и депозитных счетах, по которым не совершались операции в течение длительного времени.

Что сделать

Чтобы избежать потерь, клиентам необходимо до 30 сентября обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка, предъявить паспорт и идентификационный код, пройти процедуру верификации и при необходимости снять средства.

В банке уточнили, что комиссия не будет касаться арестованных счетов и находящихся в наследственном процессе. В то же время депозиты, владельцы которых невозможно идентифицировать из-за отсутствия актуальных данных, также попадут под действие новых правил.

