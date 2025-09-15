0 800 307 555
Ощадбанк предупредил клиентов со «спящими» счетами: что нужно сделать

Личные финансы
4
Ощадбанк обратился к клиентам с требованием обновить персональные данные и пройти верификацию до 1 октября 2025 года.
Кого касается
Это касается тех, кто более 3 лет не пользовался своими счетами.
Что будет, если не обратиться
В противном случае их средства приобретут статус «недвижимых вкладов», а банк начнет ежемесячно списывать комиссию за обслуживание.
Речь идет о текущих и депозитных счетах, по которым не совершались операции в течение длительного времени.
Что сделать
Чтобы избежать потерь, клиентам необходимо до 30 сентября обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка, предъявить паспорт и идентификационный код, пройти процедуру верификации и при необходимости снять средства.
В банке уточнили, что комиссия не будет касаться арестованных счетов и находящихся в наследственном процессе. В то же время депозиты, владельцы которых невозможно идентифицировать из-за отсутствия актуальных данных, также попадут под действие новых правил.
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины

