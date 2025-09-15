На что чаще всего украинцы тратят средства Пакета школьника Сегодня 15:00 — Личные финансы

На что чаще всего украинцы тратят средства Пакета школьника

тратят пособие на покупку детской одежды и канцтоваров. Как сообщили в ПриватБанке, родители нынешних первоклашек, которые уже получили от государства пособие Пакет школьника на карты ДДія. Карта ПриватБанка , чаще всего

По данным статистики ПриватБанка, больше половины — 64% средств Пакета школьника родители первоклассников тратят на покупку детской одежды.

На канцтовары тратится более трети — 32% средств из общих расходов средств помощи.

Еще 4% средств потрачены на покупку детской обуви.

На сегодняшний день на Дія. Карты ПриватБанка открыли спецсчета для получения Пакета школьника 191 тыс украинцев, а более 101 тыс из них уже получили зачисление средств на сумму 505 млн грн. В целом украинцы открыли в ПриватБанке 893 тыс. цифровых мультисчетных карт Дія. Карта для получения выплат по государственным программам.

Напомним, до 15 ноября 2025 года родители первоклассников могут подать через Дія заявку на единовременное пособие 5 000 грн в рамках программы Пакет школьника.

Получить средства на Дія. Карту ПриватБанка может один из родителей или других законных представителей ученика, который зачислен в новом учебном году в первый класс.

В Украине запустили в тестовом режиме интерактивную карту, которая позволит найти магазины, где доступна оплата в рамках программы «Пакет школьника». Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

