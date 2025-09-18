0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Повышение минималки в 2026: как это повлияет на другие выплаты в Польше

Мир
12
Повышение минималки в 2026: как это повлияет на другие выплаты в Польше
Повышение минималки в 2026: как это повлияет на другие выплаты в Польше
С 1 января 2026 года минималка поднимется с 4666 до 4806 злотых брутто. Это касается примерно 3 млн человек, которые сейчас получают минимальную зарплату.
Вместе с повышением возрастут и все выплаты, «привязанные» к этому показателю.
Как пишет inpoland, речь идет о таких выплатах:
  • взносы на социальное страхование;
  • максимальный размер выходного пособия при увольнении;
  • минимальная компенсация за мобинг или дискриминацию (с 2026 года — 4 806 злотых);
  • база для расчета пенсионных взносов для родителей в отпуске по уходу за ребенком (3 604,50 злотых);
  • доплата за ночные смены.

Справка Finance.ua:

  • напомним, из-за повышения минималки в Польше работники с трудовыми договорами будут получать около 3 605,85 злотых на руки;
  • для тех, кто работает по договорам поручения (умова злеценя), минимальная почасовая ставка вырастет с 30,50 до 31,40 злотых;
  • в то же время украинцы все активнее ищут работу в Польше, и одним из вариантов официального трудоустройства является регистрация на местной бирже труда. Это не только помогает найти вакансию, но и открывает доступ к определенным льготам и социальной поддержке. Как стать на биржу труда в Польше — рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems