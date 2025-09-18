Повышение минималки в 2026: как это повлияет на другие выплаты в Польше Сегодня 13:24 — Мир

Повышение минималки в 2026: как это повлияет на другие выплаты в Польше

С 1 января 2026 года минималка поднимется с 4666 до 4806 злотых брутто. Это касается примерно 3 млн человек, которые сейчас получают минимальную зарплату.

Вместе с повышением возрастут и все выплаты, «привязанные» к этому показателю.

Как пишет inpoland , речь идет о таких выплатах:

взносы на социальное страхование;

максимальный размер выходного пособия при увольнении;

минимальная компенсация за мобинг или дискриминацию (с 2026 года — 4 806 злотых);

база для расчета пенсионных взносов для родителей в отпуске по уходу за ребенком (3 604,50 злотых);

доплата за ночные смены.

Справка Finance.ua:

напомним, из-за повышения минималки в Польше работники с трудовыми договорами будут получать около 3 605,85 злотых на руки;

для тех, кто работает по договорам поручения (умова злеценя), минимальная почасовая ставка вырастет с 30,50 до 31,40 злотых;

в то же время украинцы все активнее ищут работу в Польше, и одним из вариантов официального трудоустройства является регистрация на местной бирже труда. Это не только помогает найти вакансию, но и открывает доступ к определенным льготам и социальной поддержке. Как стать на биржу труда в Польше — рассказали здесь.

