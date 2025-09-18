Повышение минималки в 2026: как это повлияет на другие выплаты в Польше
С 1 января 2026 года минималка поднимется с 4666 до 4806 злотых брутто. Это касается примерно 3 млн человек, которые сейчас получают минимальную зарплату.
Вместе с повышением возрастут и все выплаты, «привязанные» к этому показателю.
Как пишет inpoland, речь идет о таких выплатах:
- взносы на социальное страхование;
- максимальный размер выходного пособия при увольнении;
- минимальная компенсация за мобинг или дискриминацию (с 2026 года — 4 806 злотых);
- база для расчета пенсионных взносов для родителей в отпуске по уходу за ребенком (3 604,50 злотых);
- доплата за ночные смены.
Справка Finance.ua:
- напомним, из-за повышения минималки в Польше работники с трудовыми договорами будут получать около 3 605,85 злотых на руки;
- для тех, кто работает по договорам поручения (умова злеценя), минимальная почасовая ставка вырастет с 30,50 до 31,40 злотых;
- в то же время украинцы все активнее ищут работу в Польше, и одним из вариантов официального трудоустройства является регистрация на местной бирже труда. Это не только помогает найти вакансию, но и открывает доступ к определенным льготам и социальной поддержке. Как стать на биржу труда в Польше — рассказали здесь.
