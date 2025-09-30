В Польше прогнозируют дефицит кадров: в чем причины Сегодня 08:03 — Личные финансы

В Польше прогнозируют дефицит кадров: в чем причины

Польский рынок труда рискует лишиться значительной части работников из стран, которые находятся за пределами Европы.

Об этом сообщили в международной компании по трудоустройству Gremi Personal

«Из-за усложнения легализации работников из Филиппин, Индии, Непала и Колумбии Польше грозит дефицит кадров. Украина может получить хорошо обученных и организованных работников», — сказано в сообщении.

По данным Gremi Personal, 75−80% всех иностранцев, официально трудоустроенных в Польше, составляют граждане Украины. На 1 июня 2025 года количество украинцев, застрахованных в системе ZUS, составило 818 тысяч.

В Польше работают только 12,1 тыс. выходцев из Непала, 24,3 тыс. из Индии и 15,7 тыс. из Филиппин. Колумбийцев 17,7 тыс., но и их въезд может быть ограничен из-за новых правил, требующих биометрических паспортов.

Из-за усложненных процедур работодатели все реже нанимают работников из этих стран. Государственные учреждения все чаще отказывают в выдаче разрешений на работу, что заставляет людей либо возвращаться домой, либо искать работу в других странах ЕС.

Читайте также В Польше запретят неоплачиваемую стажировку на работе

«Польский рынок труда пока закрыт для многих иностранных работников, новоприбывших практически нет. А трудоустройство мигрантов, уже присутствующих в стране, становится все сложнее — уженды (государственные органы, выполняющие административные функции) все чаще отказывают им в выдаче разрешений, что может заставить людей вернуться в страны происхождения или ехать дальше в Западную Европу (например, в той же Хорватии очень востребованы работники из Филиппин). Как следствие, польские работодатели постепенно отказываются от этой группы работников», — отмечает Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

По прогнозам компании, если ограничения сохранятся, в течение 6−12 месяцев количество таких работников в Польше будет стремительно уменьшаться. Это может привести к дефициту персонала в промышленности, логистике, транспорте, сфере услуг и строительстве.

По мнению специалистов, работники из Филиппин и Колумбии потенциально могут сыграть важную роль в послевоенном восстановлении Украины.

Читайте также В Польше уменьшается количество вакансий: где больше всего не хватает работников

«Работники из этих стран уже хорошо зарекомендовали себя в Польше как ответственные и дисциплинированные сотрудники: они добросовестно работают, не создают замкнутых миграционных сообществ и после завершения контракта возвращаются домой. Для Украины это шанс частично компенсировать нехватку кадров, возникшую из-за эмиграции населения. Важно лишь выстроить понятную и эффективную иммиграционную политику по отношению к иностранному персоналу», — подчеркивает Джоболда.

Напомним, украинские компании уже начали нанимать иностранцев. Официальных вакансий в Украине становится меньше, а дефицит персонала растет. Работодатели говорят, что не могут найти людей, невзирая на готовность увеличивать оклады. Некоторые компании уже начали активно нанимать иностранцев, в частности мужчин — работников из Бангладеш, Индии и Непала.

В январе 2025 года уровень безработицы в Польше упал до исторического минимума — 2,6%, что делает страну лидером среди государств ЕС. Этому, в частности, способствовало активное участие украинцев на рынке труда, приехавших в Польшу с началом российской агрессии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.