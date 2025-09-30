0 800 307 555
Кто из приемных или попечительских семей теперь имеет право на субсидию

Личные финансы
Правительство приняло изменения в назначении жилищных субсидий, которые касаются многодетных семей с тремя и более детьми, детских домов семейного типа (ДДСТ) и приемных семей. Новые правила значительно упрощают получение пособия от государства. Специалисты Юридического советчика для ВПЛ разъяснили, что изменилось.
1. Теперь для таких семей допустимый размер задолженности за коммунальные услуги без потери права на субсидию составляет до 4000 грн (0,5 минимальной зарплаты).
Ранее даже долг в 681 грн автоматически лишал права на субсидию.
2. Арендованное жилье с уже имеющейся задолженностью не является основанием для отказа.
До изменений сам факт долга по арендованному помещению мог стать причиной отказа. Теперь достаточно, чтобы долг был зафиксирован в договоре аренды, как возникший до заключения договора аренды.
3. Приобретение жилья или земельного участка, средства на депозитных счетах детей или расходы на товары для них (одежда, питание, техника) не являются препятствием для субсидии. Ключевое — чтобы расходы были осуществлены в интересах ребенка и подтверждены документами (чеки, договоры и т. п.).
Раньше какие-либо значительные расходы или наличие депозитов могли трактоваться как основания для отказа.
4. В состав домохозяйства не включают тех, кто только зарегистрирован или задекларирован по адресу, но не указан в декларации.
До конфигураций доходы и имущество всех зарегистрированных в жилище лиц могли учитываться при расчете субсидии, даже если они практически не проживали совместно с семьей.
5. Теперь по одному адресу могут быть учтены два и более детских домов семейного типа.
Раньше правила непосредственно это не предусматривали, и это создавало бюрократические проблемы для больших помещений, где проживало несколько ДДСТ.
6. Для внутренне перемещенных лиц субсидию на новый период будут назначать автоматически, если они не меняли места жительства.
Ранее ВПЛ часто вынуждены были подавать заявления повторно, даже без изменений в фактических условиях.
«Такие новеллы делают систему более чувствительной к потребностям детей. Они учитывают специфику жизни приемных и многодетных семей, где значительная часть средств тратится именно на детей, а не на накопления. В то же время для ВПЛ уменьшены бюрократические барьеры, чтобы они могли получить поддержку без дополнительных справок и очередей», — отмечают эксперты.
Напомним, до 1 октября украинцам, получающим жилищную субсидию, необходимо обновить информацию о своем домохозяйстве, если в нем произошли изменения.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Payment systems