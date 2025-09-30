0 800 307 555
ру
Личные финансы
26
Правительство расширило программу компенсаций ветеранам за аренду жилья
Кабинет Министров усовершенствовал механизм выплаты денежной компенсации ветеранам и ветеранкам войны за наем (аренду) жилых помещений.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Кто может получить выплаты

Ранее на такую ​​компенсацию могли претендовать только защитники и защитницы, которые:
  • лишились или имеют поврежденное жилье в результате боевых действий;
  • проживают в жилье на временно оккупированных территориях или в районах, где идут боевые действия.
Теперь право на компенсацию получили и ветераны из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих собственного жилья или проживавших в домах, которые им не принадлежат.
Сумма выплат зависит от региона, где арендуется жилье.

Как подать заявление

Обратиться можно в бумажной или электронной форме:
  • через структурное подразделение, ответственное за ветеранскую политику, по месту арендованного жилья;
  • Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
В пакет документов обязательно входит справка о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (бумажная или электронная). В подготовке документов может помочь специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.
Структурное подразделение, ответственное за ветеранскую политику, имеет 10 рабочих дней, чтобы принять решение о компенсации и определить ее размер.
Областные и Киевская городская госадминистрация предоставляет Минветеранов информацию о потребностях в выплатах. Сумма компенсации определяется с даты обращения ветерана и начисляется до конца года.
Напомним, Минсоцполитики разработало проект изменений в порядок выплаты отдельных видов государственных пособий. Главная цель документа — перенос сроков идентификации получателей. Речь идет о помощи людям, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, одиноким матерям и другим категориям. Сейчас проверка является обязательным условием для продления выплат.
По материалам:
Finance.ua
