Как сказано в проекте бюджета на 2026 год (№ 14000 ), бюджетная сумма на жилищные субсидии на 2026 год не будет меняться, но количество получателей немного сократится.

Предлагается выделить на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа 42,321 млрд гривен.

Эти средства будут выделены для оказания государственной поддержки 2,7 млн домохозяйствам.

«Этот объем определен Министерством социальной политики, семьи и единства Украины в соответствии с ожидаемым контингентом получателей льгот и жилищных субсидий и дальнейшего совершенствования действующих механизмов предоставления населению жилищных субсидий и льгот путем усиления адресного подхода к оказанию поддержки с учетом потребностей», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В Украине действует программа, в рамках которой предоставляется субсидия ВПЛ на аренду жилья. Однако существует ряд важных условий, при нарушении которых могут не назначить или прекратить выплаты. Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказали, почему могут отказать в помощи.

Реализация программы субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сталкивается с трудностями из-за теневого рынка аренды. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович. По словам министра, если эта программа не заработает полноценно, предусмотренные на нее средства могут быть направлены на другие, более эффективные инструменты поддержки.

