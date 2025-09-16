0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сумма на субсидии и льготы на 2026 год — бюджет-2026

Личные финансы
4
Сумма на субсидии и льготы на 2026 год — бюджет-2026
Сумма на субсидии и льготы на 2026 год — бюджет-2026
Как сказано в проекте бюджета на 2026 год (№ 14000), бюджетная сумма на жилищные субсидии на 2026 год не будет меняться, но количество получателей немного сократится.
Читайте также
Предлагается выделить на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа 42,321 млрд гривен.
Эти средства будут выделены для оказания государственной поддержки 2,7 млн домохозяйствам.
Читайте также
«Этот объем определен Министерством социальной политики, семьи и единства Украины в соответствии с ожидаемым контингентом получателей льгот и жилищных субсидий и дальнейшего совершенствования действующих механизмов предоставления населению жилищных субсидий и льгот путем усиления адресного подхода к оказанию поддержки с учетом потребностей», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Место для вашей рекламы
В Украине действует программа, в рамках которой предоставляется субсидия ВПЛ на аренду жилья. Однако существует ряд важных условий, при нарушении которых могут не назначить или прекратить выплаты. Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказали, почему могут отказать в помощи.
Реализация программы субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сталкивается с трудностями из-за теневого рынка аренды. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович. По словам министра, если эта программа не заработает полноценно, предусмотренные на нее средства могут быть направлены на другие, более эффективные инструменты поддержки.
Если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Кредиты в Украине

По материалам:
Finance.ua
ДеньгиКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems