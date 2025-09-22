В Польше уменьшается количество вакансий: где больше всего не хватает работников
На польском рынке труда фиксируют две параллельные тенденции: количество иностранных работников растет, но вакансий становится меньше.
Вакансий становится меньше
По данным GUS, к концу второго квартала 2025 года в Польше было 95,7 тыс. вакансий. Это на 5,3 тыс. меньше, чем тремя месяцами ранее, и на 15,1 тыс. меньше, чем годом ранее.
Наибольший спрос сохраняется в секторе промышленной переработки — около 22 тыс. рабочих мест. Работодатели больше всего ищут:
- промышленных рабочих и ремесленников (44,9% всех вакансий),
- операторов станков и сборщиков (23,5%).
Дефицит кадров также ощутим в строительстве.
Кто работает в Польше
Иностранцы играют все большую роль в поддержке польской экономики. По состоянию на конец марта 2025 года в стране официально работало 1,67 млн иностранцев — это на 5,5% больше, чем годом ранее.
Самые большие группы работников:
- украинцы — 714,9 тыс. человек (67% от всех иностранцев),
- граждане беларуси, Грузии, Индии, Колумбии и Филиппин.
Эти работники обычно занимают должности, менее привлекательные для местных жителей.
Несмотря на низкий уровень безработицы, Польша сталкивается с нехваткой рабочей силы в ключевых секторах — строительстве, производстве и сфере услуг. Эксперты отмечают: без иностранных работников многие отрасли имели бы значительно большие трудности с заполнением вакансий.
Справка Finance.ua:
- Напомним, с 1 января 2026 года минималка поднимется с 4666 до 4806 злотых брутто. Это касается примерно 3 млн человек, которые сейчас получают минимальную зарплату;
- из-за повышения минималки в Польше работники с трудовыми договорами будут получать около 3605,85 злотых на руки;
- вместе с повышением возрастут и все выплаты, «привязанные» к этому показателю: взносы на социальное страхование, максимальный размер выходного пособия при увольнении, база для расчета пенсионных взносов для родителей в отпуске по уходу за ребенком (3604,50 злотых)
и т. д.
