В Польше уменьшается количество вакансий: где больше всего не хватает работников Сегодня 12:02 — Личные финансы

В Польше уменьшается количество вакансий: где больше всего не хватает работников

На польском рынке труда фиксируют две параллельные тенденции: количество иностранных работников растет, но вакансий становится меньше.

Об этом сообщает inpoland

Вакансий становится меньше

По данным GUS, к концу второго квартала 2025 года в Польше было 95,7 тыс. вакансий. Это на 5,3 тыс. меньше, чем тремя месяцами ранее, и на 15,1 тыс. меньше, чем годом ранее.

Наибольший спрос сохраняется в секторе промышленной переработки — около 22 тыс. рабочих мест. Работодатели больше всего ищут:

промышленных рабочих и ремесленников (44,9% всех вакансий),

операторов станков и сборщиков (23,5%).

Дефицит кадров также ощутим в строительстве.

Кто работает в Польше

Иностранцы играют все большую роль в поддержке польской экономики. По состоянию на конец марта 2025 года в стране официально работало 1,67 млн ​​иностранцев — это на 5,5% больше, чем годом ранее.

Самые большие группы работников:

украинцы — 714,9 тыс. человек (67% от всех иностранцев),

граждане беларуси, Грузии, Индии, Колумбии и Филиппин.

Эти работники обычно занимают должности, менее привлекательные для местных жителей.

Читайте также: Сколько зарабатывают украинцы в Европе

Несмотря на низкий уровень безработицы, Польша сталкивается с нехваткой рабочей силы в ключевых секторах — строительстве, производстве и сфере услуг. Эксперты отмечают: без иностранных работников многие отрасли имели бы значительно большие трудности с заполнением вакансий.

Справка Finance.ua:

Напомним, с 1 января 2026 года минималка поднимется с 4666 до 4806 злотых брутто. Это касается примерно 3 млн человек, которые сейчас получают минимальную зарплату;

из-за повышения минималки в Польше работники с трудовыми договорами будут получать около 3605,85 злотых на руки;

вместе с повышением возрастут и все выплаты, «привязанные» к этому показателю: взносы на социальное страхование, максимальный размер выходного пособия при увольнении, база для расчета пенсионных взносов для родителей в отпуске по уходу за ребенком (3604,50 злотых) и т. д.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.