Еще три инвестиционных проекта в Украине признали «сомнительными» Сегодня 16:47 — Личные финансы

Еще три инвестиционных проекта в Украине признали «сомнительными»

Инвестиции привлекают возможностью быстрой прибыли, но в то же время растет и количество мошенников. Поэтому важно проверять, куда именно вы вкладываете свои деньги.

НКЦБФР продолжает информировать украинцев о финансовых проектах с потенциальными рисками — и сегодня добавила еще три новых кейса.

Какие инвестпроекты признали сомнительными

Так, в список сомнительных инвестиционных проектов попали следующие:

В настоящее время список содержит 450 проектов. Все они доступны для просмотра на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

Как распознать потенциальный скам

Сомнительный инвестиционный проект обычно имеет следующие признаки:

отсутствие четких финансовых прогнозов,

непрозрачная структура,

завышенные обещания прибыли,

высокие риски без должного обоснования.

Полный перечень таких признаков можно найти здесь.

Если вы обнаружили подозрительный инвестпроект или столкнулись с признаками мошенничества — сообщите Комиссии по электронному адресу: info@nssmc.gov.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.