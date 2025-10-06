Еще три инвестиционных проекта в Украине признали «сомнительными»
Инвестиции привлекают возможностью быстрой прибыли, но в то же время растет и количество мошенников. Поэтому важно проверять, куда именно вы вкладываете свои деньги.
НКЦБФР продолжает информировать украинцев о финансовых проектах с потенциальными рисками — и сегодня добавила еще три новых кейса.
Какие инвестпроекты признали сомнительными
Так, в список сомнительных инвестиционных проектов попали следующие:
- «Exo Capitals» — www.exocapitals.com/;
- «iTrade» -https://itrade.money/;
- «Stakhova invest» — stakhovainvest.com/, stakhovainvest.kwiga.com/.
В настоящее время список содержит 450 проектов. Все они доступны для просмотра на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Как распознать потенциальный скам
Сомнительный инвестиционный проект обычно имеет следующие признаки:
- отсутствие четких финансовых прогнозов,
- непрозрачная структура,
- завышенные обещания прибыли,
- высокие риски без должного обоснования.
Полный перечень таких признаков можно найти здесь.
Если вы обнаружили подозрительный инвестпроект или столкнулись с признаками мошенничества — сообщите Комиссии по электронному адресу: info@nssmc.gov.ua.
