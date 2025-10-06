0 800 307 555
ру
Еще три инвестиционных проекта в Украине признали «сомнительными»

Инвестиции привлекают возможностью быстрой прибыли, но в то же время растет и количество мошенников. Поэтому важно проверять, куда именно вы вкладываете свои деньги.
НКЦБФР продолжает информировать украинцев о финансовых проектах с потенциальными рисками — и сегодня добавила еще три новых кейса.

Какие инвестпроекты признали сомнительными

Так, в список сомнительных инвестиционных проектов попали следующие:
В настоящее время список содержит 450 проектов. Все они доступны для просмотра на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

Как распознать потенциальный скам

Сомнительный инвестиционный проект обычно имеет следующие признаки:
  • отсутствие четких финансовых прогнозов,
  • непрозрачная структура,
  • завышенные обещания прибыли,
  • высокие риски без должного обоснования.
Полный перечень таких признаков можно найти здесь.
Если вы обнаружили подозрительный инвестпроект или столкнулись с признаками мошенничества — сообщите Комиссии по электронному адресу: info@nssmc.gov.ua.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
