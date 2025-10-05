Правительство увеличило доплаты учителям на прифронтовых территориях
Правительство постановило увеличить выплаты учителям, продолжающим обучать детей в прифронтовых общинах. Теперь педагоги будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Это касается учителей, работающих в 84 общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.
Средства будут начислены в октябре — за период с 1 сентября этого года.
Напомним, Кабинет Министров в проекте государственного бюджета на 2026 год заложил средства на повышение зарплат учителям. Оплата труда вырастет на 50% и составит около 25 тысяч гривен. Повышение охватит около 470 000 ставок педагогических работников.
Однако, как считает председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, план повышения зарплат учителей на 50% в проекте бюджета-2026 — положительный шаг, но этого недостаточно.
Чиновник настаивает на необходимости выполнить закон «Об образовании» и гарантировать учителю самой низкой категории доход в три минимальных заработных плат.
