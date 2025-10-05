0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средняя зарплата украинцев уменьшилась: у кого самые высокие доходы

Личные финансы
25
Средняя зарплата украинцев уменьшилась: у кого самые высокие доходы
Средняя зарплата украинцев уменьшилась: у кого самые высокие доходы
В августе средняя зарплата штатных работников в Украине составила 25 911 гривен до вычета налогов, что на 588 гривен меньше, чем месяцем ранее. Таким образом, показатель снизился на 2,2% в месячном исчислении.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Читайте также
Больше всего зарабатывают жители столицы (39535 грн), Луганской (32541 грн) и Днепропетровской (26779 грн) областей.
Самый низкий показатель — в Черновицкой (18 451 грн) и в Кировоградской (18 778 грн) областях.

У кого самые высокие зарплаты

По данным Госстата, лидируют по уровню доходов специалисты айти-сектора и финансовой сферы.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

В частности, работники в сфере информации и телекоммуникаций в августе зарабатывали в среднем 65,2 тыс. грн. В то же время, это на 3% меньше, чем в июле.
Финансисты и страховщики получали 52,3 тыс. грн., что на 6,7% меньше, чем в июле.
Читайте также
В государственном управлении и обороне зафиксирован рост: показатель поднялся с 33,9 до 35,1 тыс. грн, что составляет 3,6%.
В сфере профессиональной, научной и технической деятельности средний заработок в августе остался почти на уровне июля — 33,9 тыс. грн.
В каких сферах зарабатывают меньше всего:
  • образование — 14,4 тыс. грн (-10% в месяц);
  • искусство, спорт и отдых — 18,5 тыс. грн (+2%);
  • здравоохранение — 18,7 тыс. грн (-6,9%).
В строительстве средняя зарплата составила 23 тысячи гривен, в сельском хозяйстве — 25,1 тысяч гривен. В обеих областях зафиксирован небольшой рост.
Напомним, Кабинет Министров предлагает в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен.
Прожиточный минимум в случае принятия главного финансового документа в нынешней редакции вырастет до 3209 гривен.
По данным ЦЭС, зарплаты в Украине растут быстрее инфляции. Предприятия испытывают острый дефицит кадров, который только усугубляется.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems