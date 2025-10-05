Средняя зарплата украинцев уменьшилась: у кого самые высокие доходы Сегодня 10:09 — Личные финансы

Средняя зарплата украинцев уменьшилась: у кого самые высокие доходы

В августе средняя зарплата штатных работников в Украине составила 25 911 гривен до вычета налогов, что на 588 гривен меньше, чем месяцем ранее. Таким образом, показатель снизился на 2,2% в месячном исчислении.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше всего зарабатывают жители столицы (39535 грн), Луганской (32541 грн) и Днепропетровской (26779 грн) областей.

Самый низкий показатель — в Черновицкой (18 451 грн) и в Кировоградской (18 778 грн) областях.

У кого самые высокие зарплаты

По данным Госстата, лидируют по уровню доходов специалисты айти-сектора и финансовой сферы.

В частности, работники в сфере информации и телекоммуникаций в августе зарабатывали в среднем 65,2 тыс. грн. В то же время, это на 3% меньше, чем в июле.

Финансисты и страховщики получали 52,3 тыс. грн., что на 6,7% меньше, чем в июле.

В государственном управлении и обороне зафиксирован рост: показатель поднялся с 33,9 до 35,1 тыс. грн, что составляет 3,6%.

В сфере профессиональной, научной и технической деятельности средний заработок в августе остался почти на уровне июля — 33,9 тыс. грн.

В каких сферах зарабатывают меньше всего:

образование — 14,4 тыс. грн (-10% в месяц);

искусство, спорт и отдых — 18,5 тыс. грн (+2%);

здравоохранение — 18,7 тыс. грн (-6,9%).

В строительстве средняя зарплата составила 23 тысячи гривен, в сельском хозяйстве — 25,1 тысяч гривен. В обеих областях зафиксирован небольшой рост.

Напомним, Кабинет Министров предлагает в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен.

Прожиточный минимум в случае принятия главного финансового документа в нынешней редакции вырастет до 3209 гривен.

По данным ЦЭС, зарплаты в Украине растут быстрее инфляции. Предприятия испытывают острый дефицит кадров, который только усугубляется.

