Средняя зарплата украинцев уменьшилась: у кого самые высокие доходы
В августе средняя зарплата штатных работников в Украине составила 25 911 гривен до вычета налогов, что на 588 гривен меньше, чем месяцем ранее. Таким образом, показатель снизился на 2,2% в месячном исчислении.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Больше всего зарабатывают жители столицы (39535 грн), Луганской (32541 грн) и Днепропетровской (26779 грн) областей.
Самый низкий показатель — в Черновицкой (18 451 грн) и в Кировоградской (18 778 грн) областях.
У кого самые высокие зарплаты
По данным Госстата, лидируют по уровню доходов специалисты айти-сектора и финансовой сферы.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
В частности, работники в сфере информации и телекоммуникаций в августе зарабатывали в среднем 65,2 тыс. грн. В то же время, это на 3% меньше, чем в июле.
Финансисты и страховщики получали 52,3 тыс. грн., что на 6,7% меньше, чем в июле.
В государственном управлении и обороне зафиксирован рост: показатель поднялся с 33,9 до 35,1 тыс. грн, что составляет 3,6%.
В сфере профессиональной, научной и технической деятельности средний заработок в августе остался почти на уровне июля — 33,9 тыс. грн.
В каких сферах зарабатывают меньше всего:
- образование — 14,4 тыс. грн (-10% в месяц);
- искусство, спорт и отдых — 18,5 тыс. грн (+2%);
- здравоохранение — 18,7 тыс. грн (-6,9%).
В строительстве средняя зарплата составила 23 тысячи гривен, в сельском хозяйстве — 25,1 тысяч гривен. В обеих областях зафиксирован небольшой рост.
Напомним, Кабинет Министров предлагает в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен.
Прожиточный минимум в случае принятия главного финансового документа в нынешней редакции вырастет до 3209 гривен.
По данным ЦЭС, зарплаты в Украине растут быстрее инфляции. Предприятия испытывают острый дефицит кадров, который только усугубляется.
Поделиться новостью
Также по теме
Средняя зарплата украинцев уменьшилась: у кого самые высокие доходы
Обязательная доля в наследстве: что нужно знать наследникам
Финансовая подушка: как накопить, где держать и какую сумму иметь про запас
Как правильно подать себя на собеседовании, чтобы получить работу
Половина украинцев не получили повышения зарплаты в 2025 году
Вдвое меньше средней зарплаты: сколько зарабатывают учителя в Украине