Ограничение уровня зарплат чиновников: какой лимит предлагают (подробности)

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает в государственном бюджете на 2026 год закрепить ограничение уровня заработных плат чиновников.
Об этом он написал в Телеграм.
Предложен лимит — 80 тыс. грн в месяц.
«Убежден, что в условиях военного положения справедливость является важнейшим элементом общественного договора. Именно поэтому считаю, что на время войны бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено. С этой целью вместе со спикером Русланом Стефанчуком подали предложение в Госбюджет на 2026 год для ограничения уровня заработных плат чиновников».
На кого ограничение не распространится
При этом такое ограничение не будет распространяться на лиц, участвующих в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.
Зарплаты чиновников растут
В августе сообщало Министерство финансов Украины, что заработная плата чиновников продолжает расти. Их зарплаты превышают средние по Украине. В июле этого года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысяч гривен. По сравнению с июлем 2024 года (58,5 тысяч гривен) она увеличилась на 7,0%.
Где самая большая зарплата
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 102,8 тысячи гривен.
Второе место занимает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 95,8 тысяч гривен. Третье — Антимонопольный комитет — 92,7 тысячи гривен. Полный список по ссылке.
Втрое больше, чем рядовой украинец: сколько получают чиновники и где платят больше
