Ограничение уровня зарплат чиновников: какой лимит предлагают (подробности)

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает в государственном бюджете на 2026 год закрепить ограничение уровня заработных плат чиновников.

Об этом он написал в Телеграм

Предложен лимит — 80 тыс. грн в месяц.

«Убежден, что в условиях военного положения справедливость является важнейшим элементом общественного договора. Именно поэтому считаю, что на время войны бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено. С этой целью вместе со спикером Русланом Стефанчуком подали предложение в Госбюджет на 2026 год для ограничения уровня заработных плат чиновников».

На кого ограничение не распространится

При этом такое ограничение не будет распространяться на лиц, участвующих в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Зарплаты чиновников растут

Зарплаты чиновников продолжает расти. Их зарплаты превышают средние по Украине. В июле этого года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысяч гривен. По сравнению с июлем 2024 года (58,5 тысяч гривен) она увеличилась на 7,0%. В августе сообщало Министерство финансов Украины.

Где самая большая зарплата

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 102,8 тысячи гривен.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 102,8 тысячи гривен.

Второе место занимает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 95,8 тысяч гривен. Третье — Антимонопольный комитет — 92,7 тысячи гривен.

