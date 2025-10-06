0 800 307 555
ру
Какими мужскими профессиями овладевают женщины в Украине: востребованные вакансии

Личные финансы
В рамках экспериментального проекта Службы занятости 832 украинки начали обучение по профессиям, которые традиционно считались «мужскими».
Об этом пишет Служба занятости.
Проект дает возможность женщинам овладеть 31 востребованной профессией, которые относятся к категории мужских, и получить гарантированное трудоустройство после обучения. В то же время компании получают подготовленных специалисток для отраслей с дефицитом кадров.
Работодатели, которые ищут новых специалисток, уже подали 450 заявлений.
Учения завершили 337 украинок, из которых 287 уже трудоустроены. Сейчас еще 495 женщин продолжают овладевать новыми профессиональными навыками.
Среди участниц проекта наибольший интерес вызвали следующие профессии:
  • станочница деревообрабатывающих станков — 283 заявки,
  • оператор котельной — 165
  • трактористка — 154.
Другие востребованные профессии:
  • водитель погрузчика,
  • водитель троллейбуса,
  • оператор станков с ЧПУ
  • слесарь-ремонтница.
Лидерами по количеству направлений женщин на обучение стали пять областей:
  • Ивано-Франковская,
  • Житомирская,
  • Днепропетровская,
  • Ровенская
  • Волынская.
Чтобы воспользоваться услугой, женщина или работодатель могут подать заявку онлайн или обратиться в ближайший центр занятости.
Finance.ua
Бизнес
Payment systems