Сроки подачи заявления о принятии наследства — Finance.ua

Сроки подачи заявления о принятии наследства
Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает, куда и в какой срок подается заявление о принятии наследства.
Такое заявление должно быть подано в государственную нотариальную контору или частному нотариусу (по выбору наследника) по месту открытия наследства. Местом открытия наследства является место жительства наследодателя.
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Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества — местонахождение основной части движимого имущества.
При этом необходимо иметь в виду, что наследство открывается вследствие смерти лица или объявления его умершим, а временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим.
Заявление о принятии наследства подается в шестимесячный срок с момента открытия наследства.
Что делать наследникам, пропустившим срок для подачи заявления о принятии наследства?
Наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут по письменному согласию всех других наследников, принявших наследство, подать нотариусу заявление о принятии наследства по месту открытия наследства.
Такие заявления наследников должны быть изложены в письменной форме и поданы нотариусу до выдачи свидетельства о праве на наследство.
Подлинность подписей наследников на заявлении должна быть заверена в установленном порядке (нотариально). В случае отсутствия такого согласия по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.
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