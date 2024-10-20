Як оформити спадщину після спливу строку для її прийняття — Finance.ua

Як оформити спадщину після спливу строку для її прийняття Сьогодні 14:12 — Особисті фінанси

Як оформити спадщину після спливу строку для її прийняття

Оформлення спадщини після завершення терміну її прийняття може бути складним процесом, оскільки українське законодавство містить специфічні вимоги щодо термінів і дій спадкоємців.

Про це розповіла юристка Анна Салієнко.

Строки для прийняття спадщини

Згідно з українським законодавством, строк для прийняття спадщини складає 6 місяців від дня відкриття спадщини, тобто від дати смерті спадкодавця.

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Але є випадки коли спадкоємець є таким, що фактично приймає спадщину після смерті спадкодавця, навіть без подання заяви до нотаріуса.

До випадків фактичного прийняття спадщини відносяться дві обставини, а саме випадки, коли:

спадкоємець, який на момент відкриття спадщини постійно проживав разом зі спадкодавцем, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо не подав заяву про відмову від неї.

малолітні, неповнолітні, недієздатні особи, а також особи з обмеженою цивільною дієздатністю вважаються такими, що прийняли спадщину, за винятком певних випадків, передбачених Цивільним кодексом України.

Фактичне прийняття спадщини має ті самі правові наслідки, що й формальне оформлення спадкових прав через подання заяви до нотаріуса.

Спадкоємець отримує права на майно спадкодавця та несе відповідальність за його борги, але для того, щоб зареєструвати це майно на своє ім’я, все одно потрібно буде пройти процедуру оформлення спадкових прав через нотаріуса.

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Якщо спадкоємець не відноситься до випадків фактичного прийняття спадщини та не подав заяву до нотаріуса в установлений строк (6 місяців), це може стати підставою для судового розгляду.

Способи відновлення строку для прийняття спадщини

Якщо строк для прийняття спадщини минув, є кілька варіантів, як його можна відновити.

1. Звернення до суду. Це найпоширеніший спосіб, який дозволяє відновити строк для прийняття спадщини.

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Для цього необхідно подати позов до суду та довести, що пропуск строку відбувся з поважних причин, таких як:

важка хвороба або перебування у лікарні;

відрядження або проживання за кордоном;

інші обставини, які об’єктивно перешкодили спадкоємцю прийняти спадщину вчасно.

2. Згода інших спадкоємців. Якщо після закінчення строку для прийняття спадщини залишилися інші спадкоємці, вони можуть надати свою згоду на прийняття спадщини особою, яка пропустила строк.

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У такому випадку питання може бути вирішене без суду, але така згода має бути надана в письмовій формі і засвідчена нотаріально.

Якщо справа йде до суду, необхідно підготувати пакет документів, серед яких:

позовна заява до суду;

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, шлюб тощо);

документи, що підтверджують поважні причини пропуску строку (довідки про хворобу тощо);

документи на спадкове майно (якщо є в наявності).

Після подання цих документів суд може ухвалити рішення про відновлення строку для прийняття спадщини, якщо визнає, що причина пропуску була дійсно поважною.

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Якщо спадкоємець не скористається своїм правом на спадщину, і строк буде пропущено без відновлення, то його частка спадщини переходить до інших спадкоємців, або, якщо таких немає, до держави.

Нагадаємо, спадкування — це не лише отримання майна, цінностей та коштів спадкодавця, але й можливість успадкувати його борги.

Що ж робити, якщо вам дістались борги у спадок

дізнайтеся про всі борги спадкодавця, їх розміри, строки погашення, кредиторів. Це можна зробити, звернувшись до нотаріуса, банків, кредитних спілок, колекторських компаній, де мав борги спадкодавець;

складіть перелік та оцініть все майно, яке ви можете успадкувати;

порівняйте розмір боргів та вартість майна. Якщо борги значно перевищують вартість майна, можливо, вам буде вигідно відмовитися від спадщини.

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