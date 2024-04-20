Як відмовитися від спадщини, знаходячись за кордоном: покрокова інструкція — Finance.ua

Як відмовитися від спадщини, знаходячись за кордоном: покрокова інструкція Сьогодні 11:07 — Особисті фінанси

Як відмовитися від спадщини, знаходячись за кордоном: покрокова інструкція

Через повномасштабне російське вторгнення багато громадян України знаходяться за межами батьківщини. Різна нормативно-правова база кожної країни може спричинити складнощі при спадкуванні.

Про особливості відмови від спадщини, перебуваючи за кордоном України, розповіла юристка Тіна Клецько.

За її словами, перш за все потрібно зазначити, що подання заяви про відмову від спадщини є безпосереднім вчинком, який повинен здійснити спадкоємець.

Як відмовитися від спадщини, якщо ви перебуваєте за кордоном

1. Зʼясуйте місце відкриття спадщини

Зазвичай спадщина відкривається за останнім місцем проживання чи реєстрації спадкодавця, або за місцезнаходженням спадкового майна (основної його частини).

2. Зверніться до консульської установи України або дипломатичного представництва України в державі перебування

Спадкоємець власноруч складає заяву про відмову від спадщини.

Надалі із заявою потрібно звернутися до консула, який засвідчить справжність підпису спадкоємця та проставить свій підпис і гербову печатку. Консульські посадові особи наділені повноваженнями вчиняти нотаріальні дії за межами України.

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3. Надішліть заяву про відмову від спадщини засобами міжнародного поштового звʼязку

Після засвідчення підпису на заяві, спадкоємець повинен надіслати заяву поштовими засобами до нотаріуса, що працює на території України і який повинен буде оголошувати про відкриття спадщини.

4. Подача документів через законного представника

Для того, щоб не перейматися законністю дій нотаріуса, особа також може подати відповідні документи через свого представника, який передасть їх нотаріусу.

У такому випадку громадянин самостійно обирає, яким чином потрібно передати представнику всі необхідні документи.

5. Відкриття спадкової справи

Якщо спадкоємець надіслав нотаріусу, що перебуває в Україні, заяву про відмову від спадщини без засвідчення належним чином свого підпису, то вона в такому випадку все одно буде прийнята.

Однак є нюанс — нотаріус повідомляє спадкоємцю про те, що спадкова справа була заведена та він повинен надіслати повторно заяву, в якій його підпис засвідчений нотаріально, або особисто зʼявитися до нотаріуса для реалізації своїх прав.

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Які строки для цього існують

Спадкова справа повинна бути відкрита протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця.

Тому громадяни України, що перебувають за кордоном, повинні подати заяву про відмову від спадщини протягом цього часу.

Якщо протягом 6 місяців не було подано заяву на вступ у спадщину, то громадяни вважаються такими, хто автоматично відмовився від прийняття спадщини.

Отже, щоб відмовитись від спадщини, не потрібно зʼявлятися особисто, оскільки чинне українське законодавство передбачає цілком альтернативні процедури для повної реалізації прав спадкоємців, які перебувають на постійному місцю проживання за кордоном.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила оформлення спадщини. Наприкінці січня цього року в Україні набрали чинності два закони, які вносять зміни у порядок відкриття та оформлення спадщини.

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