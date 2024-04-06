Як переоформити документи на газопостачання при отриманні у спадок або купівлі нерухомості — Finance.ua

Як переоформити документи на газопостачання при отриманні у спадок або купівлі нерухомості
Якщо ви придбали нове житло чи отримали нерухомість у спадок, вам необхідно переоформити документи на газопостачання.
Про це повідомляє «Нафтогаз України».
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Для початку вам необхідно знайти ЕІС-код (починається з 56ХМ…), який знаходиться на рахунку за спожитий газ або за доставку (розподіл) газу.
Які документи потрібні для переоформлення:
- ваш ІПН (РНОКПП);
- паспорт або ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання;
- документ, що підтверджує право власності на житло;
- заповнена заява-приєднання (шаблон можна завантажити з нашого сайту);
- згода співвласників, якщо житло має декілька власників.
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Зазначається, що додатково може знадобитися:
- рахунок за газ, якщо потрібно уточнити ЕІС-код чи інші деталі;
- свідоцтво про зміну прізвища або довідка про зміну назви вулиці, якщо актуальні дані відрізняються від тих, що вказані у вашому документі про право власності.
Що робити після того, як зібрали потрібні документи
Далі потрібно подати зібрані документи одним із доступних способів:
- надішліть скани чи фото документів на client@gas.ua;
- відправте копії на адресу м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А, до «ТОВ «ГК Нафтогаз України»;
- відвідайте найближче відділення ПУМБ із оригіналами документів.
Оновлену інформацію ви зможете переглянути у своєму особистому кабінеті на my.gas.ua або в наступному рахунку за газ.
Нагадаємо, якщо ви приймаєте у спадок нерухомість, то від боргів, які з нею пов’язані, не відмахнутися. Спадкоємець повинен повернути борг, який перейшов йому у спадок з нерухомістю, у розмірі, не більшому, ніж ціна об'єкта.
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