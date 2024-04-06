Як переоформити документи на газопостачання при отриманні у спадок або купівлі нерухомості — Finance.ua

Як переоформити документи на газопостачання при отриманні у спадок або купівлі нерухомості Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Як переоформити документи на газопостачання при отриманні у спадок або купівлі нерухомості

Якщо ви придбали нове житло чи отримали нерухомість у спадок, вам необхідно переоформити документи на газопостачання.

Про це повідомляє «Нафтогаз України».

Читайте також Як українцям за кордоном оформити право на спадок

Для початку вам необхідно знайти ЕІС-код (починається з 56ХМ…), який знаходиться на рахунку за спожитий газ або за доставку (розподіл) газу.

Які документи потрібні для переоформлення:

ваш ІПН (РНОКПП); ​

паспорт або ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання; ​

документ, що підтверджує право власності на житло; ​

заповнена заява-приєднання (шаблон можна завантажити з нашого сайту); ​

згода співвласників, якщо житло має декілька власників. ​

Читайте також Страхові виплати можуть передаватися в спадок

Зазначається, що додатково може знадобитися:

рахунок за газ, якщо потрібно уточнити ЕІС-код чи інші деталі; ​

свідоцтво про зміну прізвища або довідка про зміну назви вулиці, якщо актуальні дані відрізняються від тих, що вказані у вашому документі про право власності. ​

Що робити після того, як зібрали потрібні документи

Далі потрібно подати зібрані документи одним із доступних способів:

надішліть скани чи фото документів на client@gas.ua; ​

відправте копії на адресу м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А, до «ТОВ «ГК Нафтогаз України»;

відвідайте найближче відділення ПУМБ із оригіналами документів. ​

Оновлену інформацію ви зможете переглянути у своєму особистому кабінеті на my.gas.ua або в наступному рахунку за газ.

Читайте також Вклад в банку у спадок: як діяти якщо банк ліквідується

Нагадаємо, якщо ви приймаєте у спадок нерухомість, то від боргів, які з нею пов’язані, не відмахнутися. Спадкоємець повинен повернути борг, який перейшов йому у спадок з нерухомістю, у розмірі, не більшому, ніж ціна об'єкта.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.