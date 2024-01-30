Як змінюються з 30 січня вимоги до місця відкриття спадщини — Finance.ua

Як змінюються з 30 січня вимоги до місця відкриття спадщини
З 30 січня набирають чинності два Закони № 3449-ІХ та № 3450-ІХ. Їх метою є вдосконалення порядку відкриття і оформлення спадщини, а також захист прав спадкоємців під час дії воєнного стану.
Про це пише «Юридичний порадник для ВПО».
По-перше, законодавцем уточнено поняття «місце відкриття спадщини»:
За загальним правилом, місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо ж останнє місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини буде місцезнаходження нерухомого майна або його основної частини.
Якщо ж спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, то спадкові правовідносини регулюватимуться правом держави, де він мав останнє місце проживання, АЛЕ:
- стосовно нерухомого майна — правом держави, в якій знаходиться таке майно;
- стосовно майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні - правом України.
Після смерті спадкодавця спадкоємцям потрібно звернутися із заявою про прийняття спадщини/відмовою у прийнятті спадщини саме за місцем відкриття спадщини. Потім після спливу строку на прийняття спадщини знову ж доведеться звертатися із заявою про видачу свідоцтва про спадщину не до будь-якого нотаріуса, а за місцем відкриття спадщини. Саме тому, за можливості, краще мати документальне підтвердження останнього місця проживання спадкоємця.
Чим його можна підтвердити?
Довідкою про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця, виданою виконавчим органом місцевої ради.
Як отримати таку довідку, детально розʼяснено на Порталі Дія.
Приклад
Якщо на момент смерті особа постійно проживала в м. Харків — місцем відкриття спадщини, а значить і місцем, де можна звернутися до нотаріуса за її відкриттям, буде м. Харків.
Якщо ж особа не мала місця постійного проживання (або його неможливо підтвердити документально — наприклад, не було «прописки»), звертаємося за місцезнаходженням її нерухомого майна; не було нерухомого майна — звертаємося за місцезнаходженням рухомого майна (до прикладу, залишився автомобіль з реєстрацією в Полтавській області - там і буде місце відкриття спадщини).
По-друге, на період дії воєнного стану та протягом 6-ти місяців з дня його припинення/скасування передбачено виняток із правила — можливість звертатися із заявами щодо спадщини НЕ за місцем відкриття спадщини. Але це стосується лише тих випадків, коли місцем відкриття спадщини є:
- населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження і щодо яких НЕ визначено дату відновлення здійснення таких повноважень,
- територія, на якій ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупована рф, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації.
Якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт/території, активних бойових дій/тимчасово окуповані або де органи державної влади тимчасово не здійснюють/здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, а також у разі заведення спадкової справи не за місцем відкриття спадщини до 30 січня 2024 р. — дня набрання чинності змін нотаріальні дії вчиняються за місцем подання першої заяви.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰
Поділитися новиною