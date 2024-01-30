Як змінюються з 30 січня вимоги до місця відкриття спадщини — Finance.ua

Як змінюються з 30 січня вимоги до місця відкриття спадщини Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Як змінюються з 30 січня вимоги до місця відкриття спадщини

З 30 січня набирають чинності два Закони № 3449-ІХ та № 3450-ІХ. Їх метою є вдосконалення порядку відкриття і оформлення спадщини, а також захист прав спадкоємців під час дії воєнного стану.

Про це пише «Юридичний порадник для ВПО».

По-перше, законодавцем уточнено поняття «місце відкриття спадщини»:

За загальним правилом, місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо ж останнє місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини буде місцезнаходження нерухомого майна або його основної частини.

Якщо ж спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, то спадкові правовідносини регулюватимуться правом держави, де він мав останнє місце проживання, АЛЕ:

стосовно нерухомого майна — правом держави, в якій знаходиться таке майно;

стосовно майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні - правом України.

Після смерті спадкодавця спадкоємцям потрібно звернутися із заявою про прийняття спадщини/відмовою у прийнятті спадщини саме за місцем відкриття спадщини. Потім після спливу строку на прийняття спадщини знову ж доведеться звертатися із заявою про видачу свідоцтва про спадщину не до будь-якого нотаріуса, а за місцем відкриття спадщини. Саме тому, за можливості, краще мати документальне підтвердження останнього місця проживання спадкоємця.

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Чим його можна підтвердити?

Довідкою про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця, виданою виконавчим органом місцевої ради.

Приклад

Якщо на момент смерті особа постійно проживала в м. Харків — місцем відкриття спадщини, а значить і місцем, де можна звернутися до нотаріуса за її відкриттям, буде м. Харків.

Якщо ж особа не мала місця постійного проживання (або його неможливо підтвердити документально — наприклад, не було «прописки»), звертаємося за місцезнаходженням її нерухомого майна; не було нерухомого майна — звертаємося за місцезнаходженням рухомого майна (до прикладу, залишився автомобіль з реєстрацією в Полтавській області - там і буде місце відкриття спадщини).

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По-друге, на період дії воєнного стану та протягом 6-ти місяців з дня його припинення/скасування передбачено виняток із правила — можливість звертатися із заявами щодо спадщини НЕ за місцем відкриття спадщини. Але це стосується лише тих випадків, коли місцем відкриття спадщини є:

населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження і щодо яких НЕ визначено дату відновлення здійснення таких повноважень,

територія, на якій ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупована рф, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації.

Якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт/території, активних бойових дій/тимчасово окуповані або де органи державної влади тимчасово не здійснюють/здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, а також у разі заведення спадкової справи не за місцем відкриття спадщини до 30 січня 2024 р. — дня набрання чинності змін нотаріальні дії вчиняються за місцем подання першої заяви.

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