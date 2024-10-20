Как оформить наследство после истечения срока его принятия — Finance.ua

Как оформить наследство после истечения срока его принятия Сегодня 14:12 — Личные финансы

Как оформить наследство после истечения срока его принятия

Оформление наследства по истечении срока его принятия может быть сложным процессом, поскольку украинское законодательство содержит специфические требования относительно сроков и действий наследников.

Об этом рассказала юрист Анна Салиенко.

Сроки для принятия наследства

Согласно украинскому законодательству, срок для принятия наследства составляет 6 месяцев со дня открытия наследства, то есть от даты смерти наследодателя.

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Но есть случаи, когда наследник является фактически принимающим наследство после смерти наследодателя, даже без подачи заявления к нотариусу.

К случаям фактического принятия наследства относятся два обстоятельства, а именно случаи, когда:

наследник, который на момент открытия наследства постоянно проживал вместе с наследодателем, считается принявшим наследство, если не подал заявление об отказе от него.

малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица, а также лица с ограниченной гражданской дееспособностью считаются принявшими наследство, за исключением определенных случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Украины.

Фактическое принятие наследства имеет те же правовые последствия, что и формальное оформление наследственных прав через подачу заявления нотариусу.

Наследник получает права на имущество наследодателя и несет ответственность за его долги, но для того чтобы зарегистрировать это имущество на свое имя, все равно нужно будет пройти процедуру оформления наследственных прав через нотариуса.

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Если наследник не относится к случаям фактического принятия наследства и не подал заявление нотариусу в установленный срок (6 месяцев), это может стать основанием для судебного разбирательства.

Способы восстановления срока принятия наследства

Если срок для принятия наследства истек, существует несколько вариантов, как его можно восстановить.

1. Обращение в суд. Это самый распространенный способ, позволяющий восстановить срок для принятия наследства.

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Для этого необходимо подать иск в суд и доказать, что пропуск срока произошел по уважительным причинам, таким как:

тяжелая болезнь или пребывание в больнице;

командировка или проживание за границей;

другие обстоятельства, объективно помешавшие наследнику принять наследство вовремя.

2. Согласие других наследников. Если по истечении срока принятия наследства остались другие наследники, они могут дать свое согласие на принятие наследства лицом, пропустившим срок.

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В таком случае вопрос может быть решен без суда, но такое согласие должно быть предоставлено в письменной форме и заверено нотариально.

Если дело идет в суд, то необходимо подготовить пакет документов, среди которых:

исковое заявление в суд;

свидетельство о смерти наследодателя;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении, браке и т. п. );

); документы, подтверждающие уважительные причины пропуска срока (справки о болезни и т. п. );

); документы на наследственное имущество (если есть).

После подачи этих документов суд может принять решение о восстановлении срока для принятия наследства, если признает, что причина пропуска была действительно уважительной.

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Если наследник не воспользуется своим правом на наследство, и срок будет пропущен без восстановления, то его доля наследства переходит к другим наследникам или, если таковых нет, к государству.

Напомним, наследование — это не только получение имущества, ценностей и средств наследодателя, но и возможность унаследовать его долги.

Что же делать, если вам достались долги по наследству

узнайте все долги наследодателя, их размеры, сроки погашения, кредиторов. Это можно сделать, обратившись к нотариусу, банкам, кредитным союзам, коллекторским компаниям, где имел долги наследодатель;

составьте список и оцените все имущество, которое вы можете унаследовать;

сравните размер долгов и стоимость имущества. Если долги значительно превышают стоимость имущества, вам будет выгодно отказаться от наследства.

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