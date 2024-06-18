Можно ли завещать недвижимость в Украине, находясь за рубежом — Finance.ua

Можно ли завещать недвижимость в Украине, находясь за рубежом Сегодня 20:03 — Недвижимость

Можно ли завещать недвижимость в Украине, находясь за рубежом

Оказавшись за границей, украинцы не прекращают распоряжаться своим недвижимым имуществом, которое осталось в Украине. Следовательно, часто возникает необходимость завещать недвижимость в Украине, не покидая страну, в которой беженцы нашли убежище. Об этом сообщили специалисты портала Flombu.

Украинцы могут завещать квартиру, дом, земельный участок и т. п. , не приезжая домой, удостоверив завещание в консульских учреждениях Украины или обратившись к зарубежным нотариусам/органам, которые согласно иностранным законам имеют такие полномочия.

Как удостоверить завещание в консульских учреждениях Украины

Завещания удостоверяют консульские учреждения в соответствии с законодательством Украины.

Как отмечают в Министерстве юстиции Украины, последовательность действий консулов ​​при удостоверении завещания закреплена в Положении о порядке совершения нотариальных действий в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины.

Завещания, составленные украинцами за рубежом, касающиеся недвижимости, оставшейся в Украине, обязательно регистрируются в Наследственном реестре.

Кто вносит сведения в наследственный реестр, если завещатель за рубежом, а недвижимое имущество осталось в Украине?

Данные об удостоверенных консульскими учреждениями Украины завещаниях, изменениях в них, отмене таких завещаний вносят в Наследственный реестр Министерство иностранных дел и его представительства на территории Украины. Они представляют государственному предприятию «Национальные информационные системы» или его филиалам электронные заявления, применяя систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти по установленной форме, для внесения соответствующей информации и формирования регистрационной записи.

Непосредственно завещатель может подать Регистратору (государственной нотариальной конторе, государственному нотариальному архиву, частному нотариусу) заявление о государственной регистрации завещаний, удостоверенных консульскими учреждениями Украины, изменениях в них, об отмене завещаний.

При подаче таких заявлений завещатель должен предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Как украинцу удостоверить завещание иностранных нотариусов

Украинцы, проживающие за рубежом и желающие передать находящуюся в Украине недвижимость, могут удостоверить завещание у иностранных нотариусов/органов, которые наделены такими полномочиями. Завещание наших граждан будет удостоверяться с соблюдением требований, установленных законодательством другой страны.

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Состоятельность человека для составления и отмены завещания, а также форма завещания и акта его отмены определяются правом государства, в котором наследодатель постоянно проживал во время составления документа или в момент смерти.

По желанию завещателя те завещания, которые удостоверены и зарегистрированы за границей, можно зарегистрировать в Наследственном реестре в Украине.

Данные о завещаниях украинцев, зарегистрированных за границей, а также об изменениях в них и их отмене в Наследственный реестр вносит Министерство юстиции Украины. Оно представляет в государственное предприятие «Национальные информационные системы» или его филиалы электронные заявления, используя систему взаимодействия по закрепленной форме.

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